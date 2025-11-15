EU bi mogla da odloži primjenu Zakona o vještačkoj inteligenciji: Iza toga stoji pritisak najjače ekonomije svijeta

Pod pritiskom kompanija kao što su Meta i Gugl, kao i američke administracije, Evropska komisija razmatra odlaganje sprovođenja istorijskog Zakona o vještačkoj inteligenciji, koji je trebalo da postavi globalne standarde za bezbjednu i etičku upotrebu AI sistema u EU.

Izvor: Koshiro K/Shutterstock

Evropska komisija razmatra privremeno odlaganje primjene pojedinih dijelova svog istorijskog zakona o vještačkoj inteligenciji pod intenzivnim pritiskom velikih tehnoloških kompanija i američke administracije, izvještava Financial Times.

Ova odluka dolazi nakon mjeseci apelovanja tehnoloških giganata poput Mete i Alfabeta u čijem je vlasništvu Gugl, kao i pritisaka Trampove administracije, koja je upozoravala da bi stroge mjere mogle da izazovu trgovinske tenzije.

Zvaničnik EU je za FT rekao da je EU "u kontaktu" sa američkom administracijom oko prilagođavanja Zakona o vještačkoj inteligenciji i drugih digitalnih propisa, u okviru šireg procesa pojednostavljenja, koji bi trebalo da bude usvojen 19. novembra.

U julu je portparol Evropske komisije odbacio pozive nekih kompanija i država za odlaganje, navodeći da će pravila o vještačkoj inteligenciji biti implementirana prema zakonskom roku.

Razgovori unutar komisije i dalje traju u vezi sa mogućim odlaganjem "primjene pojedinih ciljanih dijelova Zakona o vještačkoj inteligenciji", rekao je portparol EU za Financial Times. Dodao je da se razmatraju različite opcije, ali da EU i dalje ostaje "potpuno posvećena Zakonu o AI i njegovim ciljevima".

Zakon o AI

Podsetimo, Zakon Evropske unije o vještačkoj inteligenciji ima cilj da podstakne privatne i javne aktere na razvoj i prihvatanje sigurnih i pouzdanih sistema vještačke inteligencije širom jedinstvenog tržišta EU.

Istovremeno, njime se nastoji da se osigura poštovanje osnovnih prava građana EU i podstaknu ulaganja i inovacije u oblasti vještačke inteligencije u Evropi.

Akt o vještačkoj inteligenciji primjenjuje se samo na područja obuhvaćena pravom EU i predviđa izuzeća u slučaju sistema koji se koriste isključivo za vojsku i odbranu, kao i za istraživačke svrhe.

Zakonom se, prema riziku, kategorišu različiti oblici vještačke inteligencije.

Tako, kako se navodi, sistemi vještačke inteligencije koji predstavljaju ograničen rizik podlijegali bi vrlo blagim obvezama u pogledu transparentnosti, dok bi visokorizični sistemi bili odobreni pod uslovom da ispunjavaju niz zahtjeva i obaveza za pristupanje tržištu EU.

Sistemi vještačke inteligencije, kao što su, na primjer, kognitivna manipulacija ponašanjem i društveno vrednovanje biće zabranjeni u EU zbog neprihvatljivog rizika.

Aktom se zabranjuje i upotreba vještačke inteligencije za prediktivne policijske obrade, koje se temelje na profilisanju i sistemima koji koriste biometrijske podatke za kategorizaciju ljudi prema specifičnim kategorijama kao što su rasa, vjera ili seksualna orijentacija.

(EUpravo zato)