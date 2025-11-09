Prvi evropski vojni konvoj na vještačku inteligenciju uspešno prošao test: Potpuno samostalno obavlja misije

U Španiji je uspješno završeno testiranje revolucionarnog evropskog vojnog konvoja koji samostalno obavlja logističke misije zahvaljujući vještačkoj inteligenciji i 5G mrežama.

Izvor: Pavel105/Shutterstock

Potpuno autonomni vojni konvoj uspješno je završio poslednju fazu testiranja u Španiji, prenose mediji.

Riječ je o prvom autonomnom vojnom konvoju u Evropi, koji je u Sevilji predstavljen u okviru završne demonstracije projekta finansiranog iz fondova Evropske unije. Tokom prikaza, prikazana je flota autonomnih kopnenih vozila koja su izvodila koordinisane logističke zadatke uz podršku navigacionog sistema zasnovanog na vještačkoj inteligenciji (AI).

Projekat nosi naziv Convoy Operations with Manned-unManneD Systems (COMMANDS), a njime koordinira španska vazduhoplovna i odbrambena kompanija Sener. U njegovoj realizaciji učestvuje 21 evropski partner, uz finansijsku podršku Evropskog fonda za odbranu u iznosu od 24,8 miliona evra.

Cilj projekta je unapređenje saradnje između upravljanih i bespilotnih sistema na kopnu i u vazduhu, posebno u složenim ili "neuređenim" okruženjima, kao i u uslovima slabog ili narušenog satelitskog signala.

Vozila u Španiji bila su kontrolisana pomoću sistema Naviground, koji je takođe razvio Sener. Ovaj sistem kombinuje senzore, vještačku inteligenciju, mašinsko učenje i 5G mreže, omogućavajući vozilu da "razume" okolinu i kreće se samostalno.

Sener je prethodno testirao Naviground na više vojnih platformi, uključujući logistička vozila i tenkove. U promotivnom videu, kompanija je sistem opisala kao "jedno od velikih tajnih oružja" koje unapređuje saradnju i razmenu informacija među vojnim vozilima.

Ovaj projekat dio je šire strategije modernizacije evropskih vojnih kapaciteta. Evropska komisija je u dokumentu o odbrambenim prioritetima istakla da su autonomne letelice, bespilotni sistemi i AI zasnovane odbrambene tehnologije među ključnim segmentima koje Evropa mora da razvije.

U istom dokumentu navodi se da evropska odbrambena industrija mora biti sposobna da "brže i u većem obimu dizajnira, razvija, proizvodi i isporučuje" ovakve sisteme i tehnologije.

(EUpravo zato)