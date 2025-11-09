logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi evropski vojni konvoj na vještačku inteligenciju uspešno prošao test: Potpuno samostalno obavlja misije

Prvi evropski vojni konvoj na vještačku inteligenciju uspešno prošao test: Potpuno samostalno obavlja misije

Autor N.D. Izvor Eupravozato
0

U Španiji je uspješno završeno testiranje revolucionarnog evropskog vojnog konvoja koji samostalno obavlja logističke misije zahvaljujući vještačkoj inteligenciji i 5G mrežama.

Prvi evropski vojni konvoj na vještačku inteligenciju Izvor: Pavel105/Shutterstock

Potpuno autonomni vojni konvoj uspješno je završio poslednju fazu testiranja u Španiji, prenose mediji.

Riječ je o prvom autonomnom vojnom konvoju u Evropi, koji je u Sevilji predstavljen u okviru završne demonstracije projekta finansiranog iz fondova Evropske unije. Tokom prikaza, prikazana je flota autonomnih kopnenih vozila koja su izvodila koordinisane logističke zadatke uz podršku navigacionog sistema zasnovanog na vještačkoj inteligenciji (AI).

Projekat nosi naziv Convoy Operations with Manned-unManneD Systems (COMMANDS), a njime koordinira španska vazduhoplovna i odbrambena kompanija Sener. U njegovoj realizaciji učestvuje 21 evropski partner, uz finansijsku podršku Evropskog fonda za odbranu u iznosu od 24,8 miliona evra.

Cilj projekta je unapređenje saradnje između upravljanih i bespilotnih sistema na kopnu i u vazduhu, posebno u složenim ili "neuređenim" okruženjima, kao i u uslovima slabog ili narušenog satelitskog signala.

Vozila u Španiji bila su kontrolisana pomoću sistema Naviground, koji je takođe razvio Sener. Ovaj sistem kombinuje senzore, vještačku inteligenciju, mašinsko učenje i 5G mreže, omogućavajući vozilu da "razume" okolinu i kreće se samostalno.

Sener je prethodno testirao Naviground na više vojnih platformi, uključujući logistička vozila i tenkove. U promotivnom videu, kompanija je sistem opisala kao "jedno od velikih tajnih oružja" koje unapređuje saradnju i razmenu informacija među vojnim vozilima.

Ovaj projekat dio je šire strategije modernizacije evropskih vojnih kapaciteta. Evropska komisija je u dokumentu o odbrambenim prioritetima istakla da su autonomne letelice, bespilotni sistemi i AI zasnovane odbrambene tehnologije među ključnim segmentima koje Evropa mora da razvije.

U istom dokumentu navodi se da evropska odbrambena industrija mora biti sposobna da "brže i u većem obimu dizajnira, razvija, proizvodi i isporučuje" ovakve sisteme i tehnologije.

(EUpravo zato)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Španija test vještačka inteligencija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ