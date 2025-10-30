Haos u Andaluziji: Tornado opustošio Gibraleon, Sevilja pod istorijskim poplavama (VIDEO)

Jug Španije pogodila je nezapamćena oluja - tornado, bujične poplave i rekordne padavine paralisale su čitave gradove. Crveni alarm, evakuacije i dramatična spašavanja obilježili su dan koji meteorolozi već nazivaju “istorijskim potopom”.

Izvor: X/InfoMeteoTuit/maria_bej/Printscreen

Zapadnu Andaluziju juče je zahvatio potpuni haos nakon što su regiju pogodile bujične kiše, poplave i niz snažnih oluja. Španska meteorološka agencija AEMET proglasila je crveni alarm, najviši stepen opasnosti, za provinciju Huelva koja je najteže pogođena, dok su Sevilja i unutrašnja područja bili pod narandžastim upozorenjem.

Crveni alarm aktiviran je u sredu rano ujutro zbog ekstremnih padavina koje su dosezale do 60 mm u jednom satu i više od 120 mm u 12 sati. Meteorolozi ovaj događaj nazivaju jednom od najintenzivnijih jesenskih oluja u novijoj istoriji, a nastala je sudarom dubokog atlantskog sistema s toplim i vlažnim vazduhom iznad Kadiškog zaliva.

Tornado i razaranje u Gibraleonu

U Gibraleonu, malom gradu petnaestak kilometara sjeverno od Huelve, vjeruje se da je tornado odgovoran za pustošenje ulica, ostavljajući iza sebe trag razaranja. Video zapisi podeljeni na internetu prikazuju uništene terase, oštećene krovove i krhotine razbacane po ulicama nakon što je, kako su opisali svjedoci, "urlajući vjetar" protutnjao gradom u samo nekoliko minuta.

Do podneva su se dramatične scene odvijale duž cijele zapadne obale. Ulice u Mazagonu pretvorile su se u rijeke, dok je Almonte ostao delimično pod vodom nakon što su se odvodi prelili.

Tamošnje lokalne vlasti su upozorile da kanalizacijski sistem više ne može da izdrži i da će, ako se kiša nastavi, to postati ozbiljan problem.

Poplave su pogodile i kampus El Carmen univerziteta u Huelvi, gdje su hitne službe pomagale studentima dok su parkirališta i staze nestajali pod vodom. Civilna zaštita Andaluzije potvrdila je da je primila brojne pozive zbog poplava, srušenih stabala i štete od oluje širom provincije.

Istorijske padavine u Sevilji

Sevilja je u srijedu zabilježila najobilnije padavine u svojoj istoriji, što je izazvalo potpuni haos u gradu tačno na prvu godišnjicu katastrofalnih poplava koje su u Valensijio dnele više od 200 života. Ogorčeni stanovnici optužuju vlasti da nisu naučile lekcije iz prošlogodišnje tragedije, piše The Olive Press. Između ponoći i 15 sati u srijedu, na grad se sručilo 115 mm kiše, a na vrhuncu oluje padalo je i do 25 mm u samo sat vremena.

Ulice, domovi i podzemne garaže ubrzo su se našle pod vodom, a saobraćaj u andaluzijskoj prestonici bio je potpuno paralisan. Državna meteorološka agencija Aemet potvrdila je da je srušen dosadašnji rekord zabilježen na stanici aerodroma Sevilja, koja podatke prikuplja od 1951. godine. Prethodni rekord od 109,3 mm, postavljen u novembru 1997. godine, premašen je za samo 13 sati.

Hitne intervencije i dramatična spašavanja

Obilna kiša izazvala je više od 600 hitnih intervencija širom grada. Putevi poput Ronda del Tamarguillo, Avenije Kansas City i obilaznice SE-20 bile su potpuno potopljene, a spasilačke ekipe gazile su vodu do struka kako bi izvukle vozače i pješake na sigurno. Na ulici Calle Reyes Católicos snimljen je prolaznik kako na leđima nosi starijeg muškarca kroz poplavu, a snimak je postao viralni simbol ljudskosti usred haosa.

Dramatične scene odvijale su se i u bolnici Virgen Macarena, gdje su hodnici i sobe za lečenje bili poplavljeni, zbog čega je osoblje moralo da premjesti pacijente dok je voda curila sa plafona. U obližnjem Dos Hermanasu vatrogasci su spašavali školarce, prenoseći ih kroz bujicu koja je tekla ispred njihove škole.

Posljedice i reakcije službi

Gradska policija do sredine popodneva zabilježila je 228 incidenata, uključujući desetine spašavanja, saobraćajnih nesreća i poplavljenih domova. Parkovi i groblja su zatvoreni, a aktiviran je i Teritorijalni plan za hitne slučajeve.

Službenici su izjavili da je Sevilja primila 20% prosječne godišnje količine padavina u samo jednom satu, nazivajući to "vanrednim događajem". Ipak, za mnoge stanovnike, poplava u srijedu nije bila samo prirodna katastrofa, već posljedica propusta u planiranju koji bolno podsjeća na smrtonosne greške u Valensiji, tačno godinu dana ranije.

