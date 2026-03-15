Pogođen Međunarodni aerodrom u Bagdadu: Više povrijeđenih, raketa pala i na američki konzulat

Pogođen Međunarodni aerodrom u Bagdadu, povrijeđeno najmanje pet osoba.

Izvor: AHMAD AL-RUBAYE / AFP / Profimedia

Večeras je pogođen Međunarodni aerodrom u Bagdadu, prestonici Iraka, kada je povrijeđeno najmanje pet osoba, prenosi britanski list "Gardijan". Povrijeđene su četiri zaposlene osobe, pripadnik obezbjeđenja i sumnja se da je povrijeđen i jedan inženjer u raketnom napadu Irana koji je večeras izgubio jednu od najvažnijih telekomunikacionih mreža.

U sklopu kompleksa aerodroma nalazi se i zgrada američkog diplomatskog predstavništva. U blizini se nalazi i postrojenje za desalinizaciju vode i pritvorna jedinica za koje trenutno nije poznato da li su i u kojoj mjeri oštećene.

Five rockets struck areas around Baghdad International Airport on Sunday, including the Baghdad Diplomatic Support Center (BDSC) used by the US Embassy, injuring five Iraqis, local security sources said.



One rocket hit a civilian air navigation facility, while four landed…

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.