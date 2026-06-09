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Lokalizovan požar nakon sudara kamiona kod Šimanovaca, nema povrijeđenih (Foto)

Lokalizovan požar nakon sudara kamiona kod Šimanovaca, nema povrijeđenih (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor MONDO/Srna
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Požar koji je izbio nakon sudara dva kamiona na auto-putu kod Šimanovaca je lokalizovan. Nema povrijeđenih, a u toku je uklanjanje izgorjelih vozila.

Sudar dva kamiona kod Šimanovaca izazvao požar Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Požar koji je izbio nakon sudara dva kamiona na auto-putu u blizini Šimanovaca uspješno je lokalizovan, a nadležne službe trenutno rade na uklanjanju ostataka izgorjelih vozila sa kolovoza.

Prema navodima beogradskih medija, do nezgode je došlo oko 15.30 časova, nakon čega je izbio požar koji je zahvatio teretna vozila.

Pogledajte fotografije s mjesta nesreće:

U incidentu nije bilo povrijeđenih osoba, a vatrogasne ekipe brzo su reagovale i spriječile dalje širenje vatre.

Zbog gašenja požara i uklanjanja posljedica nezgode, saobraćaj na ovoj dionici auto-puta bio je privremeno preusmjeren na isključenje prema Rumi.

Podsjećamo, do nesreće je došlo danas poslijepodne na auto-putu Novi Sad - Beograd, kod isključenja za Šimanovce, kada su se sudarila dva teretna vozila.

Nakon sudara izbio je veliki požar koji je zahvatio oba kamiona, a vatra se proširila i na obližnju njivu.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci požara, uključujući i video snimljen iz aviona, na kojem se vidi razmjera vatrene stihije.

Prema navodima medija, oba vozača uspjela su na vrijeme da napuste vozila i zadobila su lakše tjelesne povrede.

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Tagovi

požar Srbija kamioni sudar

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