logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lančani sudar kod Kramara: Učestvovala tri automobila, u jednom bila beba

Lančani sudar kod Kramara: Učestvovala tri automobila, u jednom bila beba

Autor Haris Krhalić
0

U Banjaluci je došlo do lančanog sudara tri automobila kod auto-kuće „Kramar“.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Danas je u Banjaluci oko 12 časova došlo do lančanog sudara u kojem su učestvovala tri automobila. Do nesreće je došlo na semaforu kod auto kuće „Kramar“.

Prema navodima očevidaca jedan automobil se zabio u automobile koji su stajali na semaforu dok je bilo upaljeno crveno svjetlo.

„Udes kod Kramara, učestvovala su tri auta i biće zastoja. Bio sam očevidac udesa: djevojka s 'golfom' je sustigla dva auta koja su stajala na semaforu. Doletjela je kao raketa. Narode i dragi vozači, dozovite se pameti! U autu je bila beba u sjedalici, ne mogu da vjerujem šta sam vidio.“

Zbog nesreće se stvaraju velike gužve na Zapadnom tranzitu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nezgoda Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ