Lančani sudar kod Kramara: Učestvovala tri automobila, u jednom bila beba

U Banjaluci je došlo do lančanog sudara tri automobila kod auto-kuće „Kramar“.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Danas je u Banjaluci oko 12 časova došlo do lančanog sudara u kojem su učestvovala tri automobila. Do nesreće je došlo na semaforu kod auto kuće „Kramar“.

Prema navodima očevidaca jedan automobil se zabio u automobile koji su stajali na semaforu dok je bilo upaljeno crveno svjetlo.

„Udes kod Kramara, učestvovala su tri auta i biće zastoja. Bio sam očevidac udesa: djevojka s 'golfom' je sustigla dva auta koja su stajala na semaforu. Doletjela je kao raketa. Narode i dragi vozači, dozovite se pameti! U autu je bila beba u sjedalici, ne mogu da vjerujem šta sam vidio.“

Zbog nesreće se stvaraju velike gužve na Zapadnom tranzitu.