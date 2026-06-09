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NASA predstavila posadu misije Artemis 3, među astronautima i Italijan Luka Parmitano

NASA predstavila posadu misije Artemis 3, među astronautima i Italijan Luka Parmitano

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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NASA je predstavila četvoročlanu posadu predstojeće misije Artemis 3, koju čine tri američka i jedan italijanski astronaut. Let je planiran krajem naredne godine.

predstavljena posada nasa misije artemis 3 Izvor: NASA

Američka svemirska agencija NASA predstavila je četvoročlanu posadu koja će učestvovati u misiji "Artemis 3", jednom od ključnih koraka u programu povratka ljudi na Mjesec.

Posadu čine američki astronauti Andrea Daglas, Frank Rubio i Rendi Bresnik, kao i italijanski astronaut Luka Parmitano. Njih je na ceremoniji održanoj u Hjustonu predstavio administrator NASA-e Džared Ajzakmen.

Prema planovima agencije, misija bi trebalo da bude realizovana krajem naredne godine.

Jedan od glavnih ciljeva misije jeste demonstracija spajanja sa drugim objektom u Zemljinoj orbiti. Tokom leta prvi put će u svemiru biti testirani aparati za spuštanje koje razvijaju kompanije "Spejs iks", u vlasništvu Ilona Maska, i "Blu oridžin", kompanija koju je osnovao Džef Bezos.

NASA ističe da će rezultati ove misije biti od ključnog značaja za buduće ljudske misije u dubokom svemiru, uključujući planirani povratak astronauta na površinu Mjeseca.

Prema trenutnom rasporedu, sljedeći veliki korak u okviru programa "Artemis" biće misija "Artemis 4", koja je planirana za 2028. godinu i tokom koje NASA namjerava da ponovo spusti astronaute na Mjesec.

Program "Artemis" predstavlja najambiciozniji američki svemirski projekat od vremena misija "Apolo", a njegov krajnji cilj je uspostavljanje dugoročnog ljudskog prisustva na Mjesecu i priprema za buduće misije na Mars.

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NASA posada astronauti

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