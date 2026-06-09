NASA predstavila posadu misije Artemis 3, među astronautima i Italijan Luka Parmitano

NASA je predstavila četvoročlanu posadu predstojeće misije Artemis 3, koju čine tri američka i jedan italijanski astronaut. Let je planiran krajem naredne godine.

Izvor: NASA

Američka svemirska agencija NASA predstavila je četvoročlanu posadu koja će učestvovati u misiji "Artemis 3", jednom od ključnih koraka u programu povratka ljudi na Mjesec.

Posadu čine američki astronauti Andrea Daglas, Frank Rubio i Rendi Bresnik, kao i italijanski astronaut Luka Parmitano. Njih je na ceremoniji održanoj u Hjustonu predstavio administrator NASA-e Džared Ajzakmen.

Our astronaut Luca Parmitano is assigned as pilot of NASA’s#ArtemisIIImission.



With Europe powering Orion with the European Service Module, this mission will test the critical operations preparing for humankind's return to the Moon.



A strong step forward for ESA–NASA…pic.twitter.com/5sfOt60DSf — European Space Agency (@esa)June 9, 2026

Prema planovima agencije, misija bi trebalo da bude realizovana krajem naredne godine.

Jedan od glavnih ciljeva misije jeste demonstracija spajanja sa drugim objektom u Zemljinoj orbiti. Tokom leta prvi put će u svemiru biti testirani aparati za spuštanje koje razvijaju kompanije "Spejs iks", u vlasništvu Ilona Maska, i "Blu oridžin", kompanija koju je osnovao Džef Bezos.

NASA ističe da će rezultati ove misije biti od ključnog značaja za buduće ljudske misije u dubokom svemiru, uključujući planirani povratak astronauta na površinu Mjeseca.

Prema trenutnom rasporedu, sljedeći veliki korak u okviru programa "Artemis" biće misija "Artemis 4", koja je planirana za 2028. godinu i tokom koje NASA namjerava da ponovo spusti astronaute na Mjesec.

Program "Artemis" predstavlja najambiciozniji američki svemirski projekat od vremena misija "Apolo", a njegov krajnji cilj je uspostavljanje dugoročnog ljudskog prisustva na Mjesecu i priprema za buduće misije na Mars.