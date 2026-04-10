NASA spremna za finalni korak: Večeras se posada Artemisa 2 vraća kući, jedan detalj je presudan za uspjeh

Najrizičniji trenutak misije "Artemis 2" odigraće se dva časa poslije ponoći, kada se očekuje da će letjelica "orion" probiti Zemljinu atmosferu i spustiti se u Tihi okean.

Tim stručnjaka NASE danonoćno radi kako bi četvoro astronauta misije Artemis 2 vratila kući sa dugog putovanja po svemiru. Slijetanju prema već utvrđenom mehanizmu, treba da u velikom dijelu pomogne gravitacija, uz određene dodatne "korekcije" sa strane.

Kada i gdje će se Artemis 2 spustiti?

Očekuje se da će "orion" spustiti u Tihi okean 11. aprila u 02.07 časova, kod obale San Dijega.

Tokom ponovnog ulaska u Zemljinu atmosferu, servisni modul će se odvojiti oko 01.33 časova, što je oko 20 minuta prije nego što "orion" stigne do gornje atmosfere Zemlje. Nekoliko minuta kasnije, biće izvršeno paljenje namijenjeno finom podešavanju putanje leta do određene zone slijetanja.

Iz Nase navode da će "orion" i njegova posada dostići maksimalnu brzinu neposredno prije ulaska u interfejs: približno 38.365 kilometara na sat.

Očekuje se da će posada biti izvučena iz „oriona“ i prebačena na Džon P. Murta u roku od dva sata nakon slijetanja, gdje će biti podvrgnuta medicinskim pregledima nakon misije.

Kako će se posada Artemisa 2 vratiti na Zemlju?

Nasa planira da rano započne vatromet pirotehnikom koja će pomoći u usporavanju letjelice Orion prije slijetanja.

"U osnovi, spakujemo sačmu u torbu, stavimo je u top, uključimo pirotehnička sredstva u zadnji dio i ispalimo ih u vazdušni tok“, rekao je Džared Daum, menadžer padobranskog sistema Artemis 2.

Daum je rekao da postoje četiri serije padobrana koji se aktiviraju uz prasak. Oni su neophodni za usporavanje letjelice, za koju se očekuje da će stići sa 122.000 metara do Tihog okeana za samo 13 minuta brzinom do 10.000 metara u sekundi.

Šta se dešava kada se astronauti vrate kući?

Tim u Kontroli misije u Hjustonu vodi računa da sve ide po planu kada se posada Artemisa 2 vrati na našu planetu.

Timovi u Džonsonovom svemirskom centru imali su zadatak da razviju alate za testiranje ravnoteže astronauta ubrzo nakon njihovog povratka na Zemlju.

Džejson Norkros, viši naučnik laboratorije za vanletjelične aktivnosti i fiziologiju životne sredine, rekao je da, iako je misija trajala samo nedjelju i po dana, astronautima bi moglo biti potrebno nekoliko dana da prevaziđu izvjesnu dezorijentaciju.

"Često ćete vidjeti astronaute dok se kreću, oni će težiti da drže glavu i tijelo zajedno kao robot. To je način da se spriječi mučnina u kretanju“, rekao je Norkros.

Šta je sljedeće za Nasu?

Kada se posada Artemisa 2 vrati na čvrsto tlo, ukrcaće se u avion koji ide ka Hjustonskom svemirskom centru Džonson kako bi završili misiju Artemisa 2.

Zvaničnici Nase se nadaju da je Artemis 2 misija koja će ljude približiti ponovnom slijetanju na Mjesec.

