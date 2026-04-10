Završnica misije Artemis II: Orion ulazi u atmosferu na temperaturi od 2.760 stepeni

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Četvoročlana posada letelice Orion završava svoju misiju oko Mjeseca i planirano je da sleti u okean nedaleko od obale San Dijega. Spuštanje je zakazano za subotu u 2:07 ujutru po našem vremenu.

Čitav postupak sletanja, koji počinje odvajanjem Evropskog servisnog modula, traje približno 42 minuta. Ponovni ulazak u Zemljinu atmosferu i spuštanje u okean smatraju se najopasnijim dijelom misije Artemis II.

U procesu ponovnog ulaska, letjelica će udariti u vidljivu atmosferu oko 120 kilometara iznad Tihog okeana brzinom od 38.000 km/h, dovoljno brzo da leti od Los Anđelesa do Njujorka za oko 6 minuta.

U roku od nekoliko sekundi, temperature na njenom toplotnom štitu širine 5 metara porasće na oko 2.760 °C, otprilike polovinu temperature na površini Sunca, dok letjelica brzo usporava u električno naelektrisanoj vatrenoj lopti atmosferskog trenja.

