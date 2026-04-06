Istorijski trenutak za čovječanstvo: Astronauti se pripremaju za pogled na Mjesec koji niko ranije nije vidio

Artemis II prolazi iza Mjeseca, a astronauti su potpuno sami 40 minuta. Tokom ovog perioda posmatraju prizore koje ljudske oči još nisu vidjele. Ovo putovanje postavlja osnovu za povratak ljudi na Mjesec i nove istorijske misije NASA-e.

Misija Artemis II kreće ka obaranju rekorda postavljenog prije više od pola veka tokom spektakularnog odlaska na Mjesec.

Posada - astronauti Kristina Kok, Džeremi Hensen, Rid Vizmen i Viktor Glover - su prve osobe od 1972. godine koje putuju izvan Zemljine orbite, dok se kreću oko Mjeseca. Kapsula Orion u kojoj se nalaze neće sletjeti na površinu Mjeseca, ali prelet obećava prizore dalje strane Mjeseca koje ljudske oči do sada nisu vidjele.

Astronauti pričaju o "spektakularnom" pogledu na Zemlju iz svemirskog broda. NASA je podijelila fotografije visoke rezolucije Zemlje koja se nazire kroz prozor kapsule. Naučnici su astronautima dali listu sa karakteristikama Mjeseca koje žele da prouče, a posada je bila zauzeta pripremama dok se približavala Mjesecu. Posada pravi fotografije različitim digitalnim kamerama, crta skice i snima audio bilješke.

Astronauti se pripremaju da uđu u gravitaciono polje Mjeseca i započnu pripreme kabine za prelet. Provjeravaju kamere i rade probe uz kontrolore leta u Hjustonu, odakle izveštavaju Rebeka Morel, Alison Frensis i Kevin Čerč.

Artemis II prolazi iza Mjeseca u 18:44 i ponovo se pojavljuje sa druge strane u 19:25. Dok bude prolazila iza Mjeseca, planiran je jeziv, oko 40-minutni period tišine kada će radio kontakt biti prekinut. U tom periodu posada je potpuno sama i posvećena posmatranju Mjeseca, pravljenju fotografija, proučavanju geologije i divljenju njegovoj surovoj ljepoti. Nakon što se signal ponovo uspostavi, svijet će kolektivno odahnuti, a astronauti će moći da podijele svoje nevjerovatne prizore sa svima kod kuće.

We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon.pic.twitter.com/QjxGfWiRcS — NASA (@NASA)April 3, 2026

Nedugo nakon što se brod pojavi ponovo, postoji mogućnost jednogčasovnog sunčevog pomračenja iz perspektive posade, dok Mjesec prolazi ispred Sunca, prenosi BBC. Za one koji žele da ostanu budni, uživo prenos sa posadom počinje u 02:50, gdje će biti moguće čuti kako je izgledalo putovanje na dalju stranu Mjeseca i gledanje prizora koje čak ni astronauti Apola nisu vidjeli.

Ovo putovanje postavlja osnovu za narednu misiju NASA-e Munsot sa Artemis III. Astronauti će fotografisati Mjesec, crtati skice i snimati audio bijleške o svojim zapažanjima. Sve ovo bi, nadamo se, trebalo da pripremi ljude za povratak do Zemljinog najbližeg susjeda u narednim godinama.