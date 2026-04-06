Posada misije "Artemis" blizu najdalje tačke od Zemlje koju je čovjek ikada dostigao

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Astronauti misije "Artemis" ušli su u završnu fazu priprema ze let oko Mjeseca u obliku petlje, a gravitaciona sila Mjeseca koja djeluje na letjelicu sada je jača od gravitacije Zemlje.

Hvataj.JPG Izvor: NASA

Predviđeno je da kapsula "Orion" napravi krug oko Mjeseca i odvede posadu na putovanje do najdalje tačke od Zemlje do koje je čovjek ikada stigao.

Astronauti su ušli u lunarnu sferu uticaja i uskoro će zabilježiti prvi prelet pored Mjeseca od 1972. godine, prenio je AP.

Kada su ušli u gravitacioni uticaj Mjeseca, posada je bila udaljena oko 63.000 kilometara od našeg satelita, odnosno oko 375.000 kilometara od Zemlje, saopšteno je iz Nase tokom prenosa uživo.

U ovom istorijskom događaju učestvuju troje Amerikanca i jedan Kanađanin. Viktor Glover će ostati upamćen kao prva osoba koja je obletjela Mjesec a da nije bijelac, a Kristina Koh će biti prva žena.

Kanađanin DŽeremi Hansen će postati prvi neamerikanac koji je ostvario ovaj podvig.

