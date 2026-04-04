logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dobro jutro, svijete!": NASA objavila spektakularne fotografije planete Zemlje (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

NASA objavila spektakularne fotografije Zemlje iz misije Artemis II dok posada putuje ka Mjesecu, otvarajući put budućim letovima i povratku ljudi na Mjesec.

NASA objavila spektakularne fotografije planete Zemlje Izvor: X/@NASA/Printscreen

Američka svemirska agencija NASA podijelila je nove spektakularne fotografije naše planete snimljene u visokoj rezoluciji. "Dobro jutro, svijete!", poručili su iz agencije uz objavu snimaka koje su zabilježili astronauti misije Artemis II na svom putu ka Mjesecu. Fotografije pružaju jedinstven pogled na Zemlju kroz prozor svemirske kapsule Orion. "Vidimo naš matični planet u cijelosti, obasjan spektakularnim plavim i smeđim bojama. Zelena polarna svjetlost obasjava čak i atmosferu. To smo mi, zajedno, dok posmatramo naše astronaute na njihovom putu ka Mjesecu."

Prva NASA-ina misija do Mjeseca sa ljudskom posadom u više od pet decenija, Artemis II, upalila je svoje motore i izašla iz Zemljine orbite. Zamjenica pomoćnog administratora NASA-e Lori Glaze izjavila je na konferenciji za novinare: "Dame i gospodo, jako sam uzbuđena što vam mogu reći da su prvi put od 1972., u vrijeme Apolla 17, ljudska bića napustila Zemljinu orbitu."

Četvoro astronauta u misiji Artemis II, koja je lansirana iz Kejp Kanaverala na Floridi u srijedu uveče po američkom vremenu, provelo je prvih 25 sati leta kružeći oko Zemlje.

Put ka Mjesecu

Paljenje motora na svemirskoj letjelici Orion, takozvano translunarno ubrizgavanje, šalje je ka Mjesecu. Kanadski astronaut Džeremi Hansen rekao je da je posada, u kojoj su i komandant Rajd Vajsman, pilot Viktor Glover i Kristina Koh, bila zalijepljena za prozore kako bi vidjela "fenomenalan" pogled.

"Čovječanstvo je još jednom pokazalo šta možemo, a vaše nade za budućnost nas sada nose na ovom putovanju oko Mjeseca", rekao je. NASA je izjavila da paljenje raketa stavlja posadu "u slobodnu povratnu putanju", omogućavajući im da koriste Mjesečevu gravitaciju za povratno putovanje.

Rekordna udaljenost

NASA-in administrator Jared Isaacman napisao je na mreži X: "Nominalno translunarno ubrizgavanje završeno. Posada Artemisa II zvanično je na putu ka Mjesecu."

"Amerika se vratila slanju astronauta na Mjesec. Ovaj put, dalje nego ikad prije", dodao je. Orion će se uputiti oko 6.400 kilometara dalje od Mjeseca, a u ponedjeljak će proletjeti pored Mjeseca, što je sljedeća važna prekretnica koja će poslati posadu oko 406.000 kilometara u svemir prije povratka na Zemlju.

Trenutni rekord za najdalji svemirski let je oko 400.000 kilometara, a postavili su ga 1970. godine članovi lunarane misije Apollo 13.

Temelji za Mars i povratak na Mjesec

Iako astronauti neće sletjeti na Mjesec, misija Artemis II otvara put budućem slijetanju, a takođe postavlja temelje za slanje posade na Mars. Misija je prethodno morala biti odložena za dva mjeseca zbog curenja vodonikovog goriva i začepljenih helijumskih cijevi. NASA želi da vrati posadu na površinu Mjeseca do 2028., prije nego što to učini Kina oko 2030. godine.

(Mondo.rs)

Tagovi

NASA mjesec Zemlja artemis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA