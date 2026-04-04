Let oko Mjeseca: NASA otkrila da postoji mali problem, evo šta se dešava sa posadom Artemisa II

NASA je podijelila najnovije informacije o misiji Artemis II, uključujući izazove sa temperaturom u kabini i problem sa propelerom.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Zvaničnici NASA dali su najnovije informacije o napretku Artemisa II. Rukovodilac programa Orion, Hauard Hu, kaže da sve na svemirskoj letjelici izgleda ide "kako se očekivalo ili čak i bolje u nekim slučajevima" – ali postoji jedan mali problem koji NASA rješava.

"Radimo na jednom problemu sa propelerom SM, u smislu pritiska“, kaže on. "Dakle, imamo helijum koji vrši pritisak u rezervoarima za gorivo i u osnovi istiskuje oksidans u gorivu kako bi se izazvalo neko od glavnih sagorijevanja, pa smo morali da izolujemo jednu od grana. Procjenjujemo to, razmatramo to".

Posada "ne osjeća udobnost" jer je temperatura u kabini pala na 18 stepeni Celzijusa. Sada se bave temperaturom u kabini posade, koja je bila "srednjih 21 stepeni Celzijusa" nakon polijetanja.

Rukovodilac leta Džad Friling objašnjava: "Isključili smo neke od grijača na oblozi i temperatura je pala na oko 18 stepeni Celzijusa. A onda smo shvatili da posadi nije udobno na 18 stepeni Celzijusa, pa smo uključili neke od tih grijača."

"Smanjili smo brzinu ventilatora u kabini da bismo pokušali da to prilagodimo i sada smo je podigli na oko 21, do sredine 21 stepena Celzijusa“.

Objašnjeno i kakva se to voda prosula

Strastveni pratioci prenosa uživo čuli su kako specijalistkinja misije Kristina Koh objašnjava da posada koristi peškire da pokuša da obriše vodu u kapsuli Orion. Ali nema razloga za brigu.

Na pitanje novinara, Friling objašnjava: "Nije neuobičajeno da kad god pune kese sa pićem, izađe malo vode."

"Ovaj konkretan incident o kome je posada govorila vjerovatno se dogodio dok smo punili kese sa vodom za rezervne situacije, u špricu se nalazila slamka, oko koje se stavlja peškir da voda ne bi istekla.

"Postoji i funkcija prenosivog dispenzera za vodu tako da kada isključite ventil, i dalje malo curi voda".

Posada "odlično raspoložena", razgovarala sa porodicama

Razumljivo je da postoji veliko interesovanje za to kako se astronauti osjećaju – a Lakiša Hokins iz NASA uvjerava da su „odlično raspoloženi“.

"Veoma su uzbuđeni zbog prilike da budu tamo i onoga što se dešava“, kaže ona. "Očigledno je da su bili veoma, veoma zauzeti prvih nekoliko dana, ali sada kada smo to prošli, postojala je prilika da rade stvari poput razgovora sa svojim porodicama."

Ona ističe da NASA svakodnevno budi posadu pjesmom (današnja je bila "In a Dejdrim" grupe Fredi Džouns).

"Dešava se mnogo zabavnih stvari pored mnogo napornog rada“, kaže ona.

(Telegraf/MONDO)