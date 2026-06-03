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Kakvi su izgledi da se uskoro okonča rat u Ukrajini? Marko Rubio podijelio prognozu

Kakvi su izgledi da se uskoro okonča rat u Ukrajini? Marko Rubio podijelio prognozu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Marko Rubio je izjavio da sukob u Ukrajini ne može biti riješen vojnim putem, naglašavajući nedostatak spremnosti na ustupke.

Rubio o završetku rata u Ukrajini Izvor: Ron Sachs - CNP for NY Post / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sukob u Ukrajini ne može se riješiti vojnim putem, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio u govoru u Predstavničkom domu.

On je ocijenio da u ovom momentu, šanse za rješavanje sukoba nisu mnogo velike, jer strane nisu spremne na ustupke.

"U ovom trenutku, izgledi nisu sjajni: nijedna strana nije spremna da napravi ustupke neophodne za postizanje sporazuma", naglasio je on, komentarišući napredak pregovora o Ukrajini.

Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države spremne su da igraju značajnu ulogu u regulisanju ukrajinskog konflikta.

"Ostajemo spremni da igramo bilo kakvu značajnu ulogu u kontekstu postizanja mira", poručio je Rubio.

On je izrazio nadu da će ova godina donijeti dobre vijesti o rješavanju situacije u Ukrajini.

Rubio je priznao da se Vašington ne može smatrati nepristrasnim posrednikom u mirovnom procesu u Ukrajini jer podržava Kijev.

Zvaničnik je objasnio da Vašington nastavlja otvoreno da podržava Kijev, uključujući i isporuku oružja i vojne opreme.

 (RIA Novosti/MONDO)

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