Zelenski se oglasio o Trampovoj objavi primirja: "Crveni trg nam je manje važan od života vojnika"

Predsjednik Ukrajine potvrdio je dogovor o trodnevnom primirju i velikoj razmjeni zarobljenika uz posredstvo SAD naglasivši da su ljudski životi važniji od vojnih napada na Rusiju.

Izvor: Profimedia/Marco Iacobucci/Zuma Press/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je postizanje dogovora o trodnevnom prekidu vatre, koji će važiti 9, 10. i 11. maja, kao i veliku razmjenu ratnih zarobljenika sa Rusijom u formatu "1.000 za 1.000".

U svom obraćanju, Zelenski je istakao da je spasavanje života ukrajinskih zarobljenika apsolutni prioritet u odnosu na vojne operacije.

"Crveni trg nam je manje važan od života ukrajinskih zarobljenika koje možemo da vratimo kući", poručio je Zelenski, aludirajući na nedavne apele i signale o mogućim ukrajinskim dalekometnim napadima na Moskvu tokom Dana pobjede. On je dodao da je princip simetrije u akcijama dobro poznat i jasno komuniciran ruskoj strani, ali da je oslobađanje zarobljenika ključno humanitarno pitanje.

Zelenski je potvrdio da je pristanak Rusije na ovaj dogovor dobijen u okviru pregovaračkog procesa u kojem posreduje američka strana.

In recent days, there have been many appeals and signals regarding the setup for tomorrow in Moscow in connection with our Ukrainian long-range sanctions. The principle of symmetry in our actions is well known and has been clearly communicated to the Russian side. An additional… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)May 8, 2026

"Zahvaljujem se predsjedniku Sjedinjenih Država i njegovom timu na produktivnom diplomatskom angažmanu. Očekujemo da Sjedinjene Države osiguraju da ruska strana ispuni ove sporazume", naveo je on.

Ukrajinski lider je naglasio da država dosljedno radi na povratku svojih ljudi iz ruskog zarobljeništva i dodao da je već dao instrukcije svom nadležnom timu da hitno pripremi sve što je potrebno za predstojeću masovnu razmjenu. Svoje obraćanje završio je tradicionalnim pozdravom "Slava Ukrajini".

