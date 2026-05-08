Tramp proglasio primirje između Rusije i Ukrajine: Američki predsjednik najavljuje kraj sukoba na istoku Evrope

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Donald Tramp je objavio da su Rusija i Ukrajina na njegov zahtjev pristale na trodnevno primirje i razmjenu po 1.000 zarobljenika čime je napravljen do sada najveći korak ka miru.

Tramp proglasio primirje između Rusije i Ukrajine

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je postizanje dogovora o trodnevnom prekidu vatre između Rusije i Ukrajine, koji će trajati 9, 10. i 11. maja. Kako se navodi u zvaničnoj objavi, primirje je tempirano u vrijeme proslave Dana pobjede, praznika koji obje zemlje baštine kao važne učesnice u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu.

Dogovor, koji je Tramp lično inicirao u direktnim razgovorima sa Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, podrazumijeva potpunu obustavu svih borbenih dejstava. Pored prekida vatre, ključna tačka sporazuma je i masovna razmjena zarobljenika, kojom će po 1.000 ljudi sa obje strane biti vraćeno svojim kućama.

Tramp je izrazio optimizam da bi ovaj potez mogao da označi "početak kraja" sukoba koji je potresao svijet. Prema njegovim riječima, diplomatski pregovori o trajnom okončanju najvećeg konflikta u Evropi od sredine prošlog vijeka nastavljaju se ubrzanim tempom, a dvije strane su "svakim danom sve bliže" konačnom rješenju.

Ova objava dolazi kao iznenađenje za međunarodnu javnost i predstavlja značajan diplomatski poen za Trampovu administraciju, koja je od početka insistirala na brzom rješavanju ukrajinske krize. Spekuliše se da bi ovo primirje moglo da posluži kao test za trajniji mirovni sporazum čiji se detalji još uvijek drže u tajnosti.

Rat u Ukrajini Donald Tramp primirje

