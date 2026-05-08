U ponoć stupio na snagu prekid vatre na ukrajinskom frontu

Prekid vatre na ukrajinskom frontu povodom proslave Dana pobjede poštovaće se od ponoći po moskovskom vremenu 8. maja do 10. maja odlukom ruskog predsjednika Vladimira Putina, javila je agencija RIA "Novosti".

Tokom ovog perioda, sve ruske trupe u zoni specijalne vojne operacije potpuno će prekinuti neprijateljstva.

Biće zaustavljeni udari raketnih snaga i artiljerije, preciznog oružja dugog dometa i dronova protiv ukrajinskih vojnih položaja i infrastrukture odbrambene industrije u dubokoj teritoriji Ukrajine.

Rusija poziva Kijev da slijedi ovaj primjer, napominje se u izvještaju.

Ako ukrajinske snage prekrše prekid vatre ili pokušaju da udare na ruske gradove i objekte, ruske snage će uputiti maksimalan odgovor.

Rusija upozorava da će gađati Kijev ako bude pokušaja da se poremeti proslava Dana pobjede u Moskvi. Takođe, poziva stanovnike glavnog grada Ukrajine i strane diplomate da unapred napuste grad, zaključuje se u agencijskom izvještaju.