Ukrajinski dron pogodio luksuznu zgradu u Moskvi (Video)

Dron je udario u zgradu u Moskvi, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin i dodao da nije bilo žrtava.

Izvor: X/@Nikolay_Martson

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju dron koji je leti na maloj visini neposredno prije jedan sat iza ponoći po lokalnom vremenu, nakon čega su stanovnici prijavili jake eksplozije.

Fotografije s mjesta događaja pokazuju oštećenja na višim spratovima luksuznog stambenog kompleksa „Mosfilm toranj“, dok su dijelovi letjelice pronađeni na ulici ispod.

A Ukrainian drone crashed into a residential high-rise on Mosfilmovskaya Street in Moscow overnight.



Part of the building’s facade collapsed onto a car below.



The strike targeted a residential building



No one was injured, Mayor Sobyanin reported.



Two more UAVs heading toward…pic.twitter.com/U8ypoVuTnE — Nikolay_Martson (@Nikolay_Martson)May 4, 2026

Rusko Ministarstvo odbrane u odvojenom saopštenju navodi da su sistemi protivvazdušne odbrane noćas uništili 117 ukrajinskih dronova iznad Rusije.

Dronovi su pogođeni iznad Astrahanske, Belgorodske, Voronješke, Volgogradske, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Saratovske, Smolenske, Uljanovske i Moskovske oblasti, navodi se u saopštenju.