logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukrajinski dron pogodio luksuznu zgradu u Moskvi (Video)

Ukrajinski dron pogodio luksuznu zgradu u Moskvi (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Dron je udario u zgradu u Moskvi, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin i dodao da nije bilo žrtava.

ukrajinski dron pogodio zgradu u moskvi Izvor: X/@Nikolay_Martson

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju dron koji je leti na maloj visini neposredno prije jedan sat iza ponoći po lokalnom vremenu, nakon čega su stanovnici prijavili jake eksplozije.

Fotografije s mjesta događaja pokazuju oštećenja na višim spratovima luksuznog stambenog kompleksa „Mosfilm toranj“, dok su dijelovi letjelice pronađeni na ulici ispod.

Rusko Ministarstvo odbrane u odvojenom saopštenju navodi da su sistemi protivvazdušne odbrane noćas uništili 117 ukrajinskih dronova iznad Rusije.

Dronovi su pogođeni iznad Astrahanske, Belgorodske, Voronješke, Volgogradske, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Saratovske, Smolenske, Uljanovske i Moskovske oblasti, navodi se u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija Ukrajina Moskva dron

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ