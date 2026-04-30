Snimak jezivog raketnog napada na Ukrajinu: Dron pogodio autobus, ima žrtava, situacija alarmantna

Ruske snage izvele su intenzivne napade dronovima i balističkim raketama na više gradova u Ukrajini, pri čemu su Odesa i područje Dnjepra pretrpjeli najteže udare. Prema navodima, ima civilnih žrtava, a pričinjena je i velika materijalna šteta.

Ruske snage su nastavile intenzivne napade na ukrajinske gradove koristeći dronove i balističke rakete. Tokom protekle noći i jutra, 30. aprila, najteže su pogođeni Odesa na jugu zemlje i šire područje grada Dnjepra, pri čemu je zabilježen veliki broj civilnih žrtava i ogromna materijalna šteta.

The moment a Russian drone crashed into a bus in Dnipro.



The bus was completely engulfed in flames within minutes.



April 30, 2026

Odesa pod vatrom drugi put ove nedjelje

U Odesi su ruski dronovi napali stambene četvrti po drugi put za samo nekoliko dana, ranivši najmanje 18 ljudi. Prema riječima Serhija Lisaka, šefa lokalne vojne uprave, najveća šteta je zabilježena u centralnom Primorskom okrugu.

Napadi su izazvali velike požare na krovovima i gornjim spratovima višespratnica, a među povrijeđenima je i sedamnaestogodišnji dječak. Dvije osobe su na intenzivnoj njezi u kritičnom stanju. Pored stambenih zgrada, značajno su oštećeni vrtić, tržni centar, hotel i administrativne zgrade.

Desetine autobusa i automobila uništeni su na nekoliko parking mjesta, dok su u drugim dijelovima grada oštećeni infrastrukturni objekti i skladišta, prenosi Jutarnji. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je izvijestilo da je Rusija od srijede uveče lansirala ukupno 206 dronova i jednu balističku raketu, od kojih je oboreno ili neutralisano 172 letjelice, dok su ostale pogodile ukupno 22 lokacije širom zemlje.

Gotovo istovremeno sa izveštajima iz Odese, stigle su vesti o napadu na obodu Dnjepra.

Prema riječima Aleksandra Hanže, načelnika Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije, ruski udarni dron izazvao je požar u kojem je jedna osoba poginula, a broj ranjenih je do podneva porastao na 11. Gradonačelnik Dnjepra, Boris Filatov, potvrdio je da je na mjestu udara izgorio autobus, zajedno sa prodavnicom i nekoliko automobila, a spasilačke službe su uspjele da lokalizuju požar tek oko podneva.

Napadi su dio šire ruske strategije sistematskog granatiranja Dnjepropetrovske oblasti koja traje već mjesec dana. Sredinom aprila, region je pretrpio masivni talas od preko 20 napada u jednom danu, kada su rakete i dronovi pogodili transportnu kompaniju. Samo dva dana ranije, u samom gradu Dnjepru, ciljana je stambena zona, pri čemu su povrijeđeni 38-godišnja žena i dvoje djece - trogodišnjak i dječak od 18 mjeseci.

Iako su ukrajinske snage protivvazdušne odbrane izdale upozorenja neposredno prije današnjih udara, razorna moć i broj lansiranih letjelica ponovo su izazvali civilne žrtve i teško uništenje ključne infrastrukture.