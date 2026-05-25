Bizarna scena u zoološkom vrtu: Tražio izgubljenu cipelu pa završio zarobljen u kavezu sa bizonima

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Nevjerovatan incident dogodio se u zoološkom vrtu u Minhenu kada je mladić, tražeći cipelu koju je slučajno prebacio preko ograde, završio zarobljen u prostoru sa bizonima.

bizon Izvor: Shutterstock

Muškarac koji je tražio izgubljenu cipelu slučajno je završio u ograđenom prostoru za bizone u zoološkom vrtu u Minhenu, a onda nije mogao da izađe, nakon čega ga je spasila policija.

Dvadesettrogodišnji mladić shvatio je svoju beznadežnu situaciju, pozvao hitnu pomoć i povukao se iza električne ograde dok je čekao spasioce, objavila je policija.

Policajci su pronašli čovjeka unutar prostora za životinje i zajedno sa osobljem zoološkog vrta uspjeli da ga bezbjedno izvuku, prenijela je agencija DPA.

Incident je počeo tako što je muškarac slučajno bacio svoju cipelu preko ograde, a zatim pokušao da je uzme, navode snage reda. Muškarac je tokom boravka sa bizonima zadobio lakše ogrebotine i povredu glave i prebačen je u bolnicu na dalje liječenje.

Policija je saopštila da je operacija prošla mirno za bizone, a pronađena je i cipela.

