Sud donio odluku: Pritvor za ministra obrazovanja USK zbog namještanja konkursa

Opštinski sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denisu Osmankiću koji je osumnjičen za trgovinu uticajem prilikom prijema policajaca u Upravu policije kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova

Pritvor je, osim Osmankiću, određen i Aladinu Ćerimoviću, zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak, te zbog opasnosti da će boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Osmankić i Ćerimović uhapšeni su u petak, 22. maja, u okviru akcije "Test", a osim njih uhapšeni su i Endi i Elvis Pajić, koji se brane sa slobode.

U okviru ove akcije pretresene su službene prostorije Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona, te stanovi uhapšenih, a oduzeta je i cjelokupna konkursna dokumentacija koja se odnosi na prijem policijskih službenika u Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.