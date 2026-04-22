Akcija "Šešir" u Doboju i Tesliću: Uhapšen osumnjičeni za trgovinu uticajem

Autor D.V.
Pripadnici Policijske uprave Doboj, u saradnji sa nekoliko uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, sproveli su danas operativnu akciju pod kodnim nazivom "Šešir".

Prema saopštenju PU Doboj, akcija je usmjerena na suzbijanje krivičnog djela trgovina uticajem, a u okviru ovih aktivnosti u Doboju je uhapšena osoba inicijala B. S. iz Teslića.

Na osnovu naredbe Posebnog odjeljenja Okružnog suda u Banjaluci za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, policijski službenici vrše pretrese na više lokacija na području Doboja i Teslića. Portal "Srpskainfo" je objavio da je uhapšen advokat Boban Savić.

Cjelokupna akcija odvija se pod nadzorom Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva. Pored PU Doboj, u realizaciji učestvuju Uprava za organizovani i teški kriminalitet, Uprava kriminalističke policije, te Uprava za policijsku podršku.

Iz policije je potvrđeno da će osumnjičeni, nakon završene kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u dalju nadležnost Republičkog tužilaštva na postupanje.

