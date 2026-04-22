Akcija "Šešir" u Doboju i Tesliću: Uhapšen osumnjičeni za trgovinu uticajem

Pripadnici Policijske uprave Doboj, u saradnji sa nekoliko uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, sproveli su danas operativnu akciju pod kodnim nazivom "Šešir".

Izvor: Shutterstock

Prema saopštenju PU Doboj, akcija je usmjerena na suzbijanje krivičnog djela trgovina uticajem, a u okviru ovih aktivnosti u Doboju je uhapšena osoba inicijala B. S. iz Teslića.

Na osnovu naredbe Posebnog odjeljenja Okružnog suda u Banjaluci za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, policijski službenici vrše pretrese na više lokacija na području Doboja i Teslića. Portal "Srpskainfo" je objavio da je uhapšen advokat Boban Savić.

Cjelokupna akcija odvija se pod nadzorom Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva. Pored PU Doboj, u realizaciji učestvuju Uprava za organizovani i teški kriminalitet, Uprava kriminalističke policije, te Uprava za policijsku podršku.

Iz policije je potvrđeno da će osumnjičeni, nakon završene kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u dalju nadležnost Republičkog tužilaštva na postupanje.