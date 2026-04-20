logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Banjalučanin: Provalio u kazino i odnio 8.800 KM

Uhapšen Banjalučanin: Provalio u kazino i odnio 8.800 KM

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su i uhapsili F.Ć. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo teška krađa.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz policije, osumnjičeni se tereti da je 13. aprila 2026. godine provalio u kazino na području grada, odakle je otuđio novac u iznosu od 8.800 konvertibilnih maraka.

Nakon sprovedenih operativnih mjera i radnji, policija je uspjela da identifikuje i uhapsi osumnjičenog.

Sve aktivnosti realizovane su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a po kompletiranju i dokumentovanju predmeta protiv F.Ć. biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka hapšenje krađa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ