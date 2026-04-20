Uhapšen Banjalučanin: Provalio u kazino i odnio 8.800 KM

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su i uhapsili F.Ć. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo teška krađa.

Kako je saopšteno iz policije, osumnjičeni se tereti da je 13. aprila 2026. godine provalio u kazino na području grada, odakle je otuđio novac u iznosu od 8.800 konvertibilnih maraka.

Nakon sprovedenih operativnih mjera i radnji, policija je uspjela da identifikuje i uhapsi osumnjičenog.

Sve aktivnosti realizovane su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a po kompletiranju i dokumentovanju predmeta protiv F.Ć. biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

