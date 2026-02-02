logo
Hapšenje u Zvorniku: Iz rezervoara kamiona ukrao 1.000 litara goriva

Hapšenje u Zvorniku: Iz rezervoara kamiona ukrao 1.000 litara goriva

Autor Dušan Volaš
0

Bijeljinac P.Š. uhapšen je zbog sumnje da je na parkingu benzinske pumpe na području Zvornika iz rezervoara većeg broja kamiona ukrao oko 1.000 litara goriva, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.

Zvornik: Iz rezervoara kamiona ukrao 1.000 litara goriva Izvor: Shutterstock / Gualtiero Boffi

Policijskoj stanici Kozluk prijavljeno je da je nepoznato lice ili više njih tokom noći u petak, 30. januara, istočilo gorivo.

Policija je juče kontrolisala "pasat" kojim je upravljao P.Š. i pronašla veći broj kanistera, te druge predmete pogodne za izvršenje ove krađe.

O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo.

