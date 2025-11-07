logo
Velika zajednička akcija BIA i policije: Hapšenja u Banjaluci, Zvorniku i Beogradu zbog slučaja "snajperisti"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Uhapšeno je više osoba u slučaju "ubačenih snajperista".

Hapšenja u Banjaluci, Zvorniku i Beogradu zbog slučaja "snajperisti" Izvor: Youtube/State of New Jersey/Printscreen/MONDO/Stefan Stojanović

Uhapšeno je više osoba u slučaju "ubačenih snajperista". Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem o zajedničkoj akciji sa Bezbjednosno-informativnom agencijom.

"U Beogradu, Zvorniku i Banjaluci uhapšeno je više osoba u slučaju 'ubačeni snajperisti' u okviru zajedničke akcije BIA i MUP-a. Nadležni državni organi nastavljaju sa daljim radom u ovom slučaju", navodi se u saopštenju.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je početkom sedmice da ima informacije da se u Beogradu nalaze dvojica snajperista, koje nadležne službe traže, te da se još ne zna ko je meta, ali da se zna ko je dao novac. 

(Mondo.rs)

