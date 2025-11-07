Inspektori iz Doboja osumnjičeni za primanje mita sprovedeni u Republičko tužilaštvo, poznati detalji akcije "Most"

U akciji kodnog naziva "Most", MUP RS uhapsio je četvoricu inspektora iz Doboja koji se dovode u vezu sa krivičnim djelom primanje mita. Oni su danas sprovedeni u Republičko javno tužilaštvo.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Kako saznajemo, uhapšeni su Zlatko Kuzmić, Bojan Popović, Slađan Nešković osumnjičeni za pomaganje i Miroslav Lazić osumnjičen za primanje mita.

Ispitaće ih tužilac Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriiminala RS u Banjaluci, a nakon ispitivanja biće donesena odluka da li će mu biti predloženo određivanje pritvora.

Kao što smo juče objavili, u akciji Uprave kriminalističke policije uhapšen je Lazić, inače šef Područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove u Doboju.

"Osumnjičeni je uhapšen neposredno nakon izvršenja navedenih krivičnih djela”, saopštio je MUP.

Policijski službenici su izvršili pretrese vozila i lokacija koje koriste uhapšeni.

"Tom prilikom su privremeno oduzeti predmeti koje se dovode u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela. Ministarstvo unutrašnjih poslova se zahvaljuje građanima na saradnji i poziva sve da svaku sumnju na korupciju prijave policiji", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.