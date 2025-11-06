U Doboju uhapšen šef Odjeljenja za inspekciju, u toku pretresi

U akciji Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske danas je u Doboju uhapšena jedna osoba osumnjičena za krivično djelo primanje mita. Kako saznajemo, uhapšen je Miroslav Lazić, šef Područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove u Doboju.

Izvor: MUP RS

”Policijski službenici Uprave kriminalističke policije lišili su slobode M.L. iz Doboja zbog počinjenih krivičnih djela primanje mita i trgovina uticajem. Osumnjičeni je uhapšen neposredno nakon izvršenja navedenih krivičnih djela”, saopštio je MUP.

U toku su pretresi vozila i lokacija koje koristi uhapšeni, nakon čega će nad njim biti izvršena kriminalistička obrada.

Sve aktivnosti se preduzimaju pod nadzorom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriiminala RS.