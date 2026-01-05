logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vučić stigao u Mostar, dočekala ga Cvijanovićeva

Vučić stigao u Mostar, dočekala ga Cvijanovićeva

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Mostar, gdje ga je dočekla srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Vučić stigao u Mostar, dočekala ga Cvijanovićeva Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Na mostarskom aerodromu Vučića su dočekali i ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov i generalni konzul Srbije u Mostaru Vaso Gujić.

Vučić će tokom posjete Hercegovini prvo obići Manastir Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Mrkonjićima zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske, a potom prisustvovati svečanosti povodom otvaranja bolnice "Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar" u Trebinju.

Otvaranje je dio programa obilježavanja Dana Republike - 9. januara, a planirano je za 12.00 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vučić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ