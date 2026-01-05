Vučić stigao u Mostar, dočekala ga Cvijanovićeva

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Mostar, gdje ga je dočekla srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Na mostarskom aerodromu Vučića su dočekali i ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov i generalni konzul Srbije u Mostaru Vaso Gujić.

Vučić će tokom posjete Hercegovini prvo obići Manastir Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Mrkonjićima zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske, a potom prisustvovati svečanosti povodom otvaranja bolnice "Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar" u Trebinju.

Otvaranje je dio programa obilježavanja Dana Republike - 9. januara, a planirano je za 12.00 časova.