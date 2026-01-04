Vučić nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost: "Poslije Venecuele jasno da u svijetu vlada pravo jačeg"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Sjednica je bila zakazana povodom nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni.

"Na današnjoj sjednici imali smo tri teme. Jedna je regionalna vojna i politička bezbjednost, sa osvrtom na situaciju u Evropi i svijetu. Druga je energetska bezbjednost Srbije, i treća je američka akcija u Venecueli. Donijeli smo odgovarajuće zaključke, neke ću vam reći, neke ne. Mi smo svjesni složenosti pozicije koju naša zemlja ima u ovom regionu, jugoistočne Evrope, i naravno ta kompleksnost naše pozicije biće sve izraženija imajući u vidu činjenicu da se ruši stari poredak u svijetu, i više nikakva pravila ne važe. Međunarodno javno pravo ne postoji, poredak UN postoji na papiru. Nama kao maloj zemlji ostaje da se za to zalažemo, ali moramo da razumijemo dobro, poslije akcije u Venecueli to je sada potpuno jasno, da povelja UN ne funkcioniše", rekao je predsjednik Srbije.

U svijetu dominira pravo sile i pravo jačeg, rekao je on, i dodao da ko je jači taj i tlači.

"To je jedini princip savremene politike koji danas postoji u svijetu. Dovoljno je bilo da vidite kako reaguju predstavnici evropskih institucija i zemalja reaguju na ovo što se desilo u Venecueli. Imaju svoje sitne interese, al ne smiju da kažu šta misle, pošto ne znaju šta će biti sa Grenlandom. Nas posebno zabrinjava dalje naoružavanje Prištine, kao i savez sa Hrvatskom i Albanijom. Planiraju da razviju kompleksnije sisteme, i želim da kažem da Srbija to sa pažnjom prati. Ne samo da pratimo, već se pripremamo za odbranu od onih koji otvoreno upućuju prijetnje našoj zemlji. Vjerujemo da će naša snaga biti dovoljan odvraćajući faktor, i da ćemo ostvariti naš prvi cilj - to je očuvanje mira u Srbiji", rekao je Vučić.

Predsjednik je dodao da je govoreno i o daljem popunjavanju naših specijalnih jedinica.

"Imaćemo značajna ojačanja naših vojnih kapaciteta. U narednih godinu i po dana udvostručićemo naše vojne kapacitete. Ne brojnost, ali vatrenu moć i sve ostalo. Dio oružja nabavljamo ovdje, dio u inostranstvu. To je jedini siguran način zaštite naše zemlje u budućnosti , i jedini stvarni odvraćajući faktor. Vidjeli ste u Venecueli, možemo samo u sebe da se uzdamo. I da krenu neki iz regiona protiv nas, niko nam neće pomoći osim nas samih. Neće nas Amerika da napada. Ovi iz regiona nisu to pravili kao igračku, radili su po tuđem nalogu", rekao je on.

(Kurir/Mondo)