Vučić: Prvo parlamentarni, pa lokalni izbori za pet do šest mjeseci

Autor Dušan Volaš Izvor RTS
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će parlamentarni izbori biti raspisani prije isteka mandata aktuelnog saziva parlamenta, kao i da će za pet, šest mjeseci biti održani lokalni izbori u više opština u Srbiji.

Vučić: Dobiće vanredne parlamentarne izbore Izvor: Fonet

"Dobiće vanredne parlamentarne izbore. Prije isteka mandata sadašnjeg saziva parlamenta ići ćemo na te izbore i onda će ljudi imati priliku da ocijene rad svakog od nas", rekao je Vučić.

Ukazao je da će na izborima građani odlučiti "hoćemo li da živimo u pristojnoj i normalnoj Srbiji".

"Za mene su izbori relevantni i naravno istraživanja koja radimo temeljno i ozbiljno. Meni istraživanja ne služe kao nešto u čemu treba da navijam. Morate da znate šta je realnost, morate da se borite, da date sve od sebe", rekao je Vučić.

Naglasio je da na izborima moraju da se sagledaju "protivnički planovi i programi", i da se da "bolji plan i program".

(RTS)

