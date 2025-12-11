Vučić o "ćacilendu" i tužbi zbog Generalštaba: Nadam se da će ukloniti šatore ispred Skupštine

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Nišu da se nada da će šatori ispred Skupštine Srbije biti uklonjeni i da će dati sve od sebe da se to dogodi.

Izvor: FoNet/Marko Dragoslavić

Upitan kako komentariše navode da će zbog šatorskog naselja pristalica vlasti ispred Doma Narodne skupštine izgubiti nekoliko miliona evra koje bi turisti potrošili tokom dočeka Nove godine, Vučić je rekao da im smeta "jedno mjesto gdje niko nije predvidio nikakav koncert, niti se ikada odigrao neki koncert, u Pionirskom parku".

"Ja se nadam da će u međuvremenu one šatore ispred Skupštine i da sklone. Daću sve od sebe da utičem na te ljude", kazao je Vučić novinarima.

Za napise u medijima da će ga Tužilaštvo za organizovani kriminal optužiti u slučaju Generalštab, Vučić je rekao da bi ga to obradovalo i da ih podstiče da to urade.

"Ako je to istina, ja ih molim da sa tim objelodanjivanjem požure. Obavještavam ih da, zahvaljujući ingerencijama predsjednika Republike, neće imati priliku da gone druga lica, ja ću da ih pomilujem, a sebe neću da pomilujem i nikada se neću pozvati na imunitet. Pobijediću ih, rasturiću tu bandu kriminalnu koja je mislila da rasturi državu Srbiju", kazao je Vučić.

"Jesam li ja tamo nekima iz Zavoda za zaštitu kulture rekao da su ljenčuge, neradnici ili zgubidani, nešto tako – da, ja sam to rekao, ne morate da provjeravate. Evo, kriv sam, šta ćete sada, na smrt da me osudite? Hajde junaci, hajde bando kriminalna, pa da narod sudi ko je kriminalac, a ko nije. Ali nećete da sudite drugima, moraćete da sudite meni", kazao je Vučić.

On je poručio i da "naš narod prihvata da je neko za njega nešto uradio tek kada taj neko strada i kada postane žrtva".

"Tek tada će i sve ove fabrike, putevi, bolnice, klinički centri i sve što smo uradili, tada će ljudi to moći bolje da razumiju i više će, nažalost, da cijene nego što su cijenili", kazao je Vučić.