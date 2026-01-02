logo
MIP BiH: Među stradalim u švajcarskom skijalištu nema državljana BiH

Autor Dušan Volaš
0

Ministarstvo inostranih poslova BiH izrazilo je duboko saučešće Švajcarskoj, njenim građanima i institucijama povodom stravične tragedije koja se dogodila u elitnom skijaškom centru Kran Montana.

Među stradalim u švajcarskom skijalištu nema državljana BiH Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Prema posljednjim zvaničnim informacijama, u požaru koji je izbio u jednom baru tokom novogodišnje proslave poginulo je 47 osoba, dok je 115 povrijeđeno.

Iz Ministarstva su uputili iskreno saučešće porodicama stradalih i svima koji su pogođeni ovom nezapamćenom nesrećom.

Prema trenutno raspoloživim podacima, među stradalima u švajcarskom zimovalištu nema državljana Bosne i Hercegovine. Resorno ministarstvo ističe da je u stalnom kontaktu sa nadležnim organima u Švajcarskoj i da će nastaviti da prati razvoj situacije na terenu.

Iako je prvobitno prijavljeno da je došlo do eksplozije, švajcarske vlasti su saopštile da se radilo o požaru i da dosadašnje informacije ukazuju na to da je riječ o nesreći, mada tačan uzrok još uvijek nije zvanično razjašnjen.

Identifikacija žrtava i povrijeđenih je i dalje u toku, te su vlasti naglasile da je prerano za objavu svih identiteta. Ipak, italijanske vlasti su već potvrdile da se 16 njihovih državljana vodi kao nestalo, dok je desetak Italijana hospitalizovano, prenose svjetske agencije.

