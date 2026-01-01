Radio kao obezbjeđenje: Stefan nestao u požaru u luksuznom skijalištu

Srbin Stefan Ivanović radio kao obezbjeđenje u klubu koji se zapalio u Švajcarskoj. Porodica nema informacije o njemu nakon tragedije za doček Nove godine.

Izvor: X/SuisseAlert

Srbin Stefan Ivanović (31) je nestao nakon tragedije u poznatom klubu u luksuznom skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj kada je u požaru stradalo oko 40 ljudi, a povrijeđeno je više od 115, saznaje "Telegraf". Njegova porodica i dalje nema nikave informacije o njemu, nadaju se da je živ.

Stefan inače ima dvojno državljanstvo. Živi i radi u Švajcarskoj već više od 20 godina i sinoć je bio na svom radnom mjestu kao pripadnik obezbjeđenja kluba "Konstelasion".

"Stefan je brat moga supruga. Radio je kao izbacivač, kao obezbjeđenje u tom kafiću i sinoć kada je izbio požar on je bio tamo.

I bukvalno mu se od tada gubi svaki trag. Niko od nas ne zna da li je on živ ili mrtav.

Znači, nemamo baš nikakvu informaciju iako su neki portali objavili da među gostima kluba nije bilo nikoga iz Srbije, Stefan ima dvojno državljanstvo, pa to nekoga može da zbuni. Jedno vrijeme je živio ovdje, kasnije je otišao tamo.

Niko ga nije vidio. Znači nam pomoć bilo koga iz Srbije iz Vlade ili ambasade, bilo ko", kaže Marina za pomenuti portal.

Stefanov telefon bio je dostupan još nekoliko sati nakon tragedije. Porodica se nada da je živ i da je negdje zbrinut.

Da podsjetimo, u tragediji je poginulo više desetina, a povrijeđeno je oko 100 ljudi u baru “Konstelasion”. Tačan broj stradalih i povrijeđenih nije zvanično potvrđen, a tačan uzrok se još uvijek istražuje.

(Telegraf/MONDO)