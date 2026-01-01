Ovo je trenutak izbijanja požara u luksuznom švajcarskom klubu: Vrisci i panika dok se vatra munjevito širi (Video)

Pojavio se snimak navodnog početka požara u klubu u Švajcarskoj.

Izvor: X/SuisseAlert

U Švajcarskoj u skijalištu Kran Montana dogodio se požar u klubu nakon kog je odjeknula eksplozija u kojoj je stradalo više desetina ljudi, a povrijeđeno je više stotina. Na društvenim mrežama pojavio se snimak navodnog početka požara koji je prouzrokovao katastrofu.

Prema informacijama italijanskog Ministarstva spoljnih poslova koje se poziva na švajcarsku policiju, poginulo je bar 40 ljudi. Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, za koji se tvrdi da je autentitačan, vidi se početak požara u klubu.

EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten)pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert)January 1, 2026

Vatra je prvo zahvatila plafon. Ljudi su odmah počeli da bježe, a požar se brzo proširio.

U tragediji je povrijeđeno oko 100 ljudi u baru "Konstelasion". Stradalo je više desetina ljudi, tačan broj nije potvrđen još uvijek.