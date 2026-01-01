logo
Horor prizori iz skijališta u Švajcarskoj: Raste broj mrtvih u ekploziji u baru, proglašeno vanredno stanje

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Eksplozija se dogodila oko 1.30 časova po lokalnom vremenu u baru "Konstelejšn“, u kojem se u tom trenutku nalazilo više od 100 gostiju.

Detalji eksplozije na švajcarskom skijalištu Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

Najmanje 10 ljudi je poginulo u eksploziji u baru u ekskluzivnom švajcarskom skijalištu Kran-Montana. Prema informacijama koje još nisu proverene, stradalo je na desetine ljudi, dok ima i mnogo povrijeđenih. Zasad se sumnja da je pirotehnika izazvala požar i eksploziju, a istraga je u toku.

Prema prvim informacijama, u baru se nalazilo preko 100 gostiju. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gdje se održavala proslava Nove godine.

Policija: Nekoliko desetina mrtvih, 100 povrijeđenih, proglašeno vanredno stanje

Švajcarska policija je potvrdila da je u eksploziji poginulo "nekoliko desetina" ljudi, a da je oko 100 njih povrijeđeno.

Lokalne vlasti su odlučile da proglase vanredno stanje od 9 sati 1. januara, jer će u narednim danima biti neophodna mobilizacija svih resursa.

Svjedoci otkrivaju potresne detalje tragedije

Stanovnici Kran-Montane jutros su u šoku, dok je šira okolina bara zatvorena i obezbjeđena policijskim trakama.

"Cijelu noć smo slušali helikoptere. Zbog vatrometa u prvi mah nismo shvatili šta se događa. A onda smo vidjeli dim. Strašno je, mnogo mladih posjećuje ovaj bar", rekao je jedan mještanin za 24heures.ch.

Žena koja živi nekoliko desetina metara od mesta tragedije, rekla je da je slavlje bilo u toku kad je čula za požar.

"Veče je bilo u punom jeku, kao svakog 31. decembra, muzika i šampanjac su tekli u potocima, slavili smo doček Nove godine s prijateljima, kada me je u panici pozvala moja 17-godišnja ćerka, koja je izašla sa prijateljem. Rekla mi je: "Mama, užasno je, izbio je požar. Ima mrtvih", rekla je žena.

Akcija spasavanja i dalje traje, saopštila je kantonalna policija Valea u zvaničnom saopštenju. Područje je u potpunosti ograđeno i zatvoreno za javnost, a uvedena je i zabrana letenja iznad Krans-Montane.

Na desetine mrtvih i povrijeđenih

Policija je saopštila da je uspostavljena telefonska linija za pomoć porodicama pogođenih.

Kran-Montana je luksuzno skijalište koji se nalazi u srcu švajcarskih Alpa, otprilike dva sata od švajcarske prestonice Berna.

U požaru je stradalo najmanje 10 ljudi, ali se sumnja da ima na desetine stradalih i povrijeđenih.

Sumnja se da je ovo uzrok eksplozije

Predstavnik švajcarske policije je najavio da će uskoro biti više informacija koje će saopštiti policija kantona Vale.

Švajcarski novinski list Blik je prenio da je požar možda izazvao vatromet tokom koncerta, dok je policija saopštila da je uzrok požara za sada nepoznat.

 (Blic/Mondo)

