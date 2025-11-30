Turska na maksimalnih 2:0 u grupi: Tarik Biberović ponovo dominirao, pala i Švajcarska

Turska je upisala i drugu pobjedu u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Reprezentacija Turske još jednom je uspjela da dođe do pobjede i sada se nalazi na maksimalnih 2:0 u grupi C, u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. Tim Ergina Atamana bio je bolji od Švajcarske i odnio je pobjedu 85:60, pa se sada nalazi na prvom mjestu tik ispred Srbije.

Turska je serijom u prvoj četvrtini od 8:0 uspjela da dođe do dvocifrene prednosti (19:9), za koju je pretežno bio zadužen Tarik Biberović. Tako je domaćin bio u prilici da juri zaostatak već od starta meča, pa pred ovim timom nije bio lak zadatak. Biberović je nastavio trojkama da "rešeta" mrežicu rivala, ali se pored njega istakao i igrač Tofaša Jigitčan Sajbir koji je posebno dobro igrao u drugom poluvremenu.

Krilni igrač je susret završio sa 19 poena i tri skoka, a slijedio ga je Tarik Biberović sa 16 poena, dva skoka i tri asistencije, istakao se i Furkan Korkamz sa 12 poena, dok je Omer Jurtseven ubacio 11. Na drugoj strani Selim Fofana je postigao 17 poena za 36 minuta, nakon što je ubacio osam od 18 šuteva iz igre, što je 44 posto, a Jasmin Mambo je bio sljedeći najefikasniji sa osam poena.

Na taj način, Turska zauzima prvo mjesto u kvalifikacijama u grupi C, dok je Srbija druga i čeka ishod meča sa nacionalnim timom Bosne i Hercegovine.




