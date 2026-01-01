Raste broj mrtvih u švajcarskom klubu: Svjedoci tvrde da znaju zbog čega je izbio požar (Foto)

Raste broj mrtvih u švajcarskom klubu - poginulo oko 40, a povrijeđeno 115 ljudi.

Izvor: X/SuisseAlert

Frederik Gisler, načelnik policije Kantona Valas u Švajcarskoj, saopštio je posljednje informacije o tragediji u klubu "Konstelasion". Prema njegovim riječima, poginulo je oko 40 osoba, dok je povrijeđeno 115 ljudi, prenosi britanski "Gardijan".

Zasad niko još uvijek nije uhapšen. Istražuje se uzrok požara u poznatom i popularnom klubu koji se zapalio tokom dočeka Nove godine, a svedoci tvrde da je požar izbio zbog prskalica u šampanjcu.

"Hostese su nosile flaše šampanjca sa prskalicama na vrhu. Vrh flaše bio je preblizu plafona, tako je izbio požar. Jedna hostesa je bila na ramenima druge, varnice su bile na svega par centimetara od plafona. Kada je vatra zahvatila plafon, za oko 10 sekundi je izbio požar koji se proširio", tvrde svjedoci za "BFMTV", filijalu "CNN-a".

Da podsjetimo, u tragediji je poginulo više desetina, a povrijeđeno je oko 100 ljudi u baru “Konstelasion”. Tačan broj stradalih i povrijeđenih nije zvanično potvrđen, a tačan uzrok se još uvijek istražuje.