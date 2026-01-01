Stručnjak za požare o tragediji u Švajcarskoj: Zapaljiva izolacija i pirotehnika fatalna kombinacija

Istražitelj požara u klubu u luksuznom švajcarskom skijalištu otkrio ključne probleme zbog kojih se dogodila tragedija sa velikim brojem poginulih.

Izvor: X/SuisseAlert

Istražitelj požara i eksplozija Markus Knor je u razgovoru za švajcarski "20min.ch" portal objasnio moguće uzroke požara u klubu "Konstelasion" u luksuznom skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj u kom je poginulo oko 40, a povrijeđeno oko 115 osoba. Podsjetio je na tragediju u američkom noćnom klubu "Station Nightclub" kada je 2003. godine poginulo oko 100 ljudi.

"Prva asocijacija na tragediju u Švajcarskoj, mi je bio požar u Stejšn Najtklabu. To je u javnosti izuzetno poznat slučaj iz SAD iz 2003. godine, u kojem je život izgubilo oko sto ljudi. Situacija je veoma slična – pirotehnika zapali zidnu ili plafonsku konstrukciju, a prisustvo plastike dovodi do toga da se prostor za vrlo kratko vrijeme nađe u potpunom požaru", započeo je Markus.

Na osnovu poznatih informacija iz istrage, on vjeruje da su se zapalile zvučno-izolacione ploče od plastike. Objasnio je šta je vatra uradila odnosno kako je došlo do požara.

"Na snimcima plafon izgleda kao akustična obloga. Talasi i ispupčenja služe da se dobije veća površina, što je dobro za akustiku, ali u slučaju požara predstavlja katastrofu.

Zapaljiv materijal sa velikom površinom u odnosu na masu mnogo se lakše pali i znatno brže sagorijeva. Može se uporediti i sa blokom drveta. Čvrsti blok je teško zapaliti, ali opiljci od njega gore", dodaje Markus.

Posebno je istakao brzinu širenja vatre. Objasnio je pojam "zapaljenih kapljica".

"Na snimku se jasno vidi kapanje zapaljenog materijala već u prvim sekundama. To ukazuje na plastiku poput polistirena.

Ako takav materijal nije usporivač plamena, on brzo gori i kaplje u plamenu. Pošto je postavljen horizontalno na plafonu, požar se tamo širi izuzetno brzo.

Toplota se u ovom slučaju ne širi odozdo naviše, već je vatra već gore. Cela prostorija se veoma brzo zagrijava i u takvim okolnostima može doći do potpunog požara za svega 60 do 90 sekundi.

Nisam pravnik, ali kada se krše propisi ili kada ljudsko djelovanje utiče na tok požara, optužba za nepažnju se brzo postavlja. Korišćenje klasičnog novogodišnjeg vatrometa u zatvorenim prostorima često uopšte nije dozvoljeno", navodi Markus.

Potom je govorio o štetnosti i opasnosti korišćenja pirotehnike u zatvorenom prostoru. Upozorio je na rizične kombinacije.

"Kombinacija pirotehnike i lako zapaljivih građevinskih materijala, ukoliko su oni zaista korišćeni, svakako je izuzetno nepovoljna. Požar u 'Station Nightclub' 2003. godine bio je poziv na buđenje za stručnjake, naročito kada je riječ o brzoj propagaciji požara kod penastih i plastičnih materijala. Iz toga smo odavno morali da naučimo. Moguće je da je ovo trenutak kada će se u Evropi detaljnije sagledati ovakve kombinacije, posebno kada su u pitanju plastike, i kada će se razviti veća osjetljivost prema tim rizicima", podvukao je Markus.

Za kraj je govorio o mjerama prevencije. Postoje tri pravca djelovanja.

"Prvi je građevinski – da se uopšte ne koriste zapaljivi materijali. Drugi je izbjegavanje izvora paljenja, kao što je pirotehnika, u blizini takvih materijala. Treći su mjere za sprečavanje širenja požara, poput prskalica, pri čemu se mora provjeriti njihova efikasnost kod plafonskih požara", zaključio je Markus Knor, istražitelj požara i eksplozija.

Da podsjetimo, u tragediji je poginulo više desetina, a povrijeđeno je oko 100 ljudi u baru “Konstelasion”. Tačan broj stradalih i povređenih nije zvanično potvrđen, a tačan uzrok se još uvijek istražuje.