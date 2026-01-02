logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Više od 2.000 neispravnih uzoraka: Tokom prošle godine u BiH registrovano 205 slučajeva trovanja hranom

Više od 2.000 neispravnih uzoraka: Tokom prošle godine u BiH registrovano 205 slučajeva trovanja hranom

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U prošloj godini u BiH je registrovano 205 slučajeva obolijevanja, gdje je hrana potvrđena kao uzrok, rečeno je Srni iz Agencije za bezbjednost hrane.

Trovanje hranom Izvor: Shutterstock

"Tokom prošle godine je, na osnovu trenutno obrađenih podataka o laboratorijskim analizama, uzeto 30.447 uzoraka hrane, od kojih je neodgovarajućih bilo 2.133 ili 6,93 odsto", navode iz Agencije.

Iz Agnecije ističu da potrošači u BiH mogu imati povjerenja u aktivnosti nadležnih organa u Republici Srpskoj, Federaciji BiH /FBiH/ i na nivou BiH, kada je u pitanju bezbjednost hrane.

Iz Agencije kažu da imaju dobru saradnju sa nadležnim inspekcijskim organima u Republici Srpskoj, FBiH i Brčko distriktu, kao i da preduzimaju sve neophodne mjere radi otklanjanja ili smanjivanja rizika koji potiču iz hrane, čak i kod sumnje da je moguća štetnost.

PUTEM EU RASFF-a ZAPRIMLJENO 28 OBAVJEŠTENJA

Kao kontakt nadležna institucija BiH za EU Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje /EU RASFF/, Agencija je u protekloj godini zaprimila 28 obavještenja koja su se, između ostalog, odnosila na mikrobiološke opasnosti, prisustvo pesticida, kontaminanata, ostataka veterinarskih lijekova i stranog tijela, kao i nedopoštenu upotrebu aditiva.

"Nakon toga su preduzimane odgovarajuće mjere u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, te je shodno procijenjenom riziku obavještavana javnost", navode iz Agencije, uz napomenu da ne raspolažu podacima o ukupnim količinama povučene hrane sa tržišta u BiH.

Agencija je u prošloj godini izradila 13 procjena rizika na prisustvo pesticida i drugih kontaminanata u hrani koje su bile namijenjene nadležnim inspekcijama radi preduzimanje odgovarajućih mjera.

Iz ovog tijela navode da je izrađeno i naučno mišljenje o uticaju na zdravlje ljudi arsena i olova porijeklom iz hrane.

Iz Agencije naglašavaju da odgovornost za stavljanje zdravstveno ispravne i hrane odgovarajućeg kvaliteta na tržište u BiH na subjektima koji posluju sa ovom vrstom namirnica.

Zakonodavstvo BiH u oblasti bezbjednosti hrane, kažu iz Agencije, bilo je u dobroj mjeri usklađeno sa onim u EU, ali je, u međuvremenu, došlo do kašnjenja na ažuriranju usljed zastoja u proceduri donošenja.

Iz Agencije ukazuju da prate novu legislativu EU i pripremaju ažurirane nacrte domaćih propisa kako bi bili spremni za razmatranje u organima u čijoj je to nadležnosti.

Budući da BiH nije članica EU i nema u potpunosti usklađen sistem bezbjednosti hrane i zakonodavstvo sa evropskim Agencija ne može vršiti adekvatno poređenje stanja bezbjednosti i kvaliteta hrane na tržištima zemalja članica EU i domaćem.

Iz Agencije napominju da u zemljama EU ima brojnih incidenta u vezi sa bezbjednošću hrane i slučajeva ozbiljnog obolijevanja ljudi iako postoji razvijen sistem bezbjednosti hrane i zakonodavstvo usmjereno ka zaštiti potrošača.

Možda će vas zanimati

Tagovi

namirnice hrana trovanje Agencija za bezbjednost hrane

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ