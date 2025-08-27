logo
Upozorenje Agencije za bezbjednost hrane: Breskve iz Albanije sadrže opasan pesticid, visok rizik za zdravlje

Autor Dušan Volaš
U uzorku breskve uvezene iz Albanije utvrđeno je postojanje opasnog pesticida, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Upozorenje Agencije za bezbjednost hrane: Breskve iz Albanije sadrže opasan pesticid, visok rizik za zdravlje Izvor: Envato

U sklopu Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla, u uzorku breskve uzetom na tržištu BiH utvrđeno je prisustvo aktivne supstance klorpirofos koja nije u skladu s Pravilnikom o maksimalnim nivoima ostataka pesticida, navodi se u saopštenju.

Brzom procjenom rizika koju je sprovela Agencija za bezbjednost hrane utvrđeno je da bi konzumacija breskve s utvrđenom vrijednošću klorpirifosa kod djece značajno premašila akutnu referentu dozu, što predstavlja visok rizik za zdravlje.

Agencija je dostavila sve raspoložive informacije na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima, ističe se u saopštenju.

Aktivna supstanca klorpirifos ne nalazi se na Spisku aktivnih materija dopuštenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH.

