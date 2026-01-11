Najmanje 538 mrtvih u Iranu, Teheran zaprijetio američkim i izraelskim ciljevima (Video)

Broj poginulih u obračunu iranskih bezbjednosnih snaga sa učesnicima masovnih protesta porastao je u nedjelju na najmanje 538, saopštili su aktivisti.

Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA), više od 10.600 ljudi je privedeno širom zemlje. Od ukupnog broja poginulih, 490 su demonstranti, dok je 48 pripadnika bezbjednosnih snaga, uz upozorenje da bi bilans mogao biti i veći.

Procjena razmjera protesta i nasilja dodatno je otežana jer su vlasti u Iranu isključile internet i međunarodne telefonske linije, navode aktivisti. Iranska vlada do sada nije objavila zvanične podatke o broju stradalih, dok Associated Press ističe da nije u mogućnosti da nezavisno potvrdi informacije zbog komunikacione blokade.

“France condemns the use of violence against protesters in Iran”.



France with protesters. pic.twitter.com/HqOb3pF8iy — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu)January 11, 2026

HRANA navodi da se oslanja na mrežu aktivista unutar Irana koji unakrsno provjeravaju podatke, te podsjeća da su njihove procjene u ranijim talasima nemira bile pouzdane.

Prijetnje iz iranskog parlamenta

U jeku protesta, predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf zaprijetio je da će američke i izraelske mete u regionu biti legitimni ciljevi ukoliko SAD pokrene vojni napad na Iran.

„U slučaju napada na Iran, okupirana teritorija i svi američki vojni centri, baze i brodovi u regionu biće naši legitimni ciljevi“, rekao je Galibaf tokom sjednice parlamenta, koju je uživo prenosila državna televizija. Poslanici su tom prilikom uzvikivali parole „Smrt Americi“.

Galibaf je pohvalio policiju, Revolucionarnu gardu i paravojne snage Basidž zbog, kako je rekao, „čvrstog odgovora“ na proteste koji su ušli u treću sedmicu.

Tramp podržao demonstrante

Američki predsjednik Donald Tramp pružio je javnu podršku demonstrantima u Iranu, poručivši na društvenim mrežama da je „Iran možda bliže slobodi nego ikada ranije“ i da su SAD „spremne da pomognu“.

Američki mediji The New York Times i The Wall Street Journal objavili su, pozivajući se na anonimne zvaničnike, da su Trampu ponuđene vojne opcije za eventualni udar na Iran, ali da konačna odluka još nije donesena.

Protesti i dalje traju

Snimci koji kruže društvenim mrežama, a za koje se vjeruje da su poslani putem satelitskog interneta, prikazuju okupljanja građana u sjevernim dijelovima Teherana, ali i u gradovima Mashhad, Kerman i drugim sredinama. Aktivisti navode da se protesti organizuju u manjim, kratkotrajnim grupama zbog snažnog prisustva bezbjednosnih snaga i nadzora dronovima.

Iranski zvaničnici optužuju dio demonstranata za nasilje, dok državni mediji emituju sahrane poginulih pripadnika bezbjednosnih snaga. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da vlast mora saslušati građane, ali i da „neće dozvoliti da nasilje ugrozi stabilnost društva“.