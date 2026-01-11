Kojić: Radikalni islamisti se opet okupljaju u Bužimu, pravosuđe BiH ćuti

Branimir Kojić upozorio je da se u Bužimu i ove godine okupljaju radikalni islamisti, dok Sud i Tužilaštvo BiH ne reaguju.

Izvor: Printscreen

U Bužimu se i ove godine okupljaju radikalni islamisti u vojnim uniformama uz ratne pokliče i zastave, a pravosudne institucije BiH to nijemo posmatraju, rekao je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

On je naveo da se sva dešavanja u okviru takozvanog "marša na Ćorkovaču" snimaju, a snimci objavljuju na društvenim mrežama, uključujući i profil "Udruženje Nanićevi Bužimljani", a Sud i Tužilaštvo BiH ne reaguju.

Kojić je podsjetio da je Sud BiH odbio krivičnu prijavu koju je Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice podnijela protiv Hamdije Abdića Tigra i Muhameda Švrakića, uz obrazloženje da nije pronađeno ništa što bi moglo biti predmet optužnice.

"To jasno potvrđuje sve ono što godinama govorimo, a to je da je ovaj i ovakav sud formiran isključivo da sudi i presuđuje samo Srbima", istakao je Kojić.

On je naveo da se ova dešavanja u Bužimu godinama ponavljaju, dok se pripadnici srpskog naroda izlažu pritiscima i ispitivanjima Agencije za istrage i zaštitu BiH, a u praksi se ništa ne preduzima protiv onih koji podstiču na rat.

"U ovoj zemlji oni koji podstiču na rat postaju heroji, a svaki Srbin koji stane uz svoj narod je etiketiran kao šovinista, jer je biti srpski patriota u ovakvoj BiH, očigledno, kažnjivo", naglasio je Kojić.

On je zatražio hitnu reakciju Suda i Tužilaštva BiH, ističući da su svi dokazi javno dostupni i da bi, ukoliko postoji volja, trebalo da budu dostupni i pravosudnim institucijama.

Kojić je poručio da, ukoliko izostane reakcija kao i u ranijim slučajevima, očekuje da institucije Republike Srpske pronađu mehanizam i obustave svaku saradnju sa Sudom BiH dok, kako je naveo, svi pred njim ne budu tretirani na isti način.

Skup je održan povodom obilježavanja 33 godine od vojne akcije "Munja" takzovane Armije BiH.

U Bužimu su se i proteklih godina okupljali pripadnici bošnjačkih udruženja pod zastavom takozvane Armije BiH, uz pokliče "Alahu ekber" i uvrede na račun Srba i Republike Srpske.