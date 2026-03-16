Poslanici SDS-a neće prisustvovati današnjoj posebnoj sjednici NSRS: "Minić nema kredibilitet da ponovo sastavlja Vladu"

Posebna sjednica NSRS bez poslanika SDS-a.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Poslanici Srpske demokratske stranke danas neće prisustvovati sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatrana ostavka predsjednika Vlade Save Minića, rekao je predsjednik stranke Branko Blanuša.

“Na čelu izvrše vlasti ne smije biti čovjek koji se u konstinuitetu poigrava institucijama, nego nam treba čovjek koji je u stanju obezbijediti stabilnost. Ne trebaju nam ni politike koje su nepromišljene i destabilizujuće, nego nam trebaju odgovorne i sigurne politike“, istakao je Blanuša i podsjetio da je Srpska demokratska stranka oba puta kada je biran Minić upozoravala da će njegovo imenovanje biti osporeno i da takvo poigravanje nije dobro za Republiku Srpsku.

“Danas vidimo da oni koji ‘ne priznaju Ustavni sud BiH’, revnosno sprovode njegove odluke i prije nego što se donesu. Minićeva ostavka je đački revnosno rađenje domaćeg zadatka koji im Ustavni sud još nije ni izdiktirao. Postavlja se pitanje – kada su znali da nas sve ovo čeka, zašto su se poigravali institucijama Republike Srpske i njenom stabilnošću“, kaže Blanuša i ističe:

“Ovo poigravanje i ugrožavanje institucionalne stabilnosti pokazuje nam je Republika Srpska ugrožena iznutra i da njene temelje podriva režim. Zbog svega navedenog, poslanici Srpske demokratske stranke danas neće prisustvovati sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatrana Minićeva ostavka“.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o razmatranju ostavke premijera Minića i ministara, biće održana danas u Banjaluci sa početkom u 17.00 časova. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da na današnjoj posebnoj sjednici neće biti rasprave o ostavci premijera Minića.

Premijer Srpske Savo Minić rekao je ranije danas da podnosi ostavku, te da će ga predsjednik Srpske Siniša Karan ponovo predložiti za mandatara.