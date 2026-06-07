Muškarac u Zagrebu pijan sjeo na klupu s bombom: Za njim već raspisano 5 potjernica

Policija u Zagrebu uhapsila je 30-godišnjaka sa ručnom bombom. Osumnjičen za više krivičnih djela i prekršaja, zadržan u pritvoru.

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Nakon dojave građana, policija je juče popodne na Peščenici u Zagrebu uhapsila 30-godišnjeg muškarca koji je sjedio na klupi u parku sa eksplozivnom napravom.

Utvrđeno je da je riječ o osobi za kojom je već bilo raspisano pet potjernica i koja je odranije poznata policiji po različitim krivičnim djelima i prekršajima, saopštila je Policijska uprava Zagreb.

Policija nije navela o kakvoj se eksplozivnoj napravi radi, ali Index nezvanično saznaje da je muškarac kod sebe imao ručnu bombu.

Pronađen u parku sa eksplozivnom napravom

Policija je juče oko 17.15 časova primila dojavu da u parku u Andrilovečkoj ulici na klupi sjedi muškarac sa mogućom eksplozivnom napravom.

Policijski službenici su odmah izašli na teren, gdje su zatekli muškarca koji je odgovarao opisu.

Pored sebe je imao dva oštra predmeta i eksplozivnu napravu, koja je bezbjedno uklonjena i oduzeta.

Muškarac je priveden zbog sumnje na nedozvoljeno držanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih materija.

Utvrđeno je da je riječ o 30-godišnjaku za kojim je bilo raspisano ukupno pet potraga zbog različitih prekršaja i krivičnih djela. Zagrebačka policija ga je i prethodnih godina više puta prijavljivala.

Tokom postupanja, kod 30-godišnjaka je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 promila, nakon čega je zadržan u policijskim prostorijama do otrežnjenja.

Pošto mu je odranije već bio određen istražni pritvor, danas je sproveden u Zatvor u Zagrebu.

(Index/MONDO)