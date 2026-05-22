Staklo palo među putnike: Incident na zagrebačkoj autobuskoj stanici (Video)

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Na zagrebačkoj Autobuskoj stanici u utorak ujutru odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus za Šibenik.

Staklo palo među putnike u Zagrebu Izvor: Facebook printscreen

Na peronu 202 zagrebačke Autobuske stanice, prema informacijama čitalaca, u utorak ujutru odlomio se dio staklene stene i pao među putnike koji su čekali autobus

Prema dostupnim informacijama, niko nije teže povrijeđen, a oštećeni dio nakon incidenta privremeno je zalijepljen selotejpom.

Incident se dogodio 19. maja oko 8:20 časova, na peronu sa kojeg polazi autobus za Šibenik. Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, a prenio ga je i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević, vidi se trenutak u kojem se dio stakla odvaja i pada na peron među putnike.

Obnova stanice završena prije tri mjeseca

Autobuska stanica Zagreb posljednjih mjeseci već je bila tema u javnosti zbog stanja objekta i najavljenih ulaganja. U decembru smo pisali kako je Grad Zagreb raspisao nabavku vrijednu 280.000 evra bez PDV-a za sanaciju čeličnih zatega i betonske nadstrešnice.

Prema dokumentaciji, pregled zgrade pokazao je ozbiljna oštećenja: čelične zatege koje drže 65 metara dugu nadstrešnicu imaju uznapredovalu koroziju, na više mjesta vidljivo je ljuštenje čelika, a delovi konstrukcije izgubili su dio presjeka.

U januaru je objavljeno kako su na stanici završeni radovi vrijedni 480 hiljada evra, koji su uključivali ugradnju tri nova lifta, postavljanje podizne platforme i taktilnih traka za slabovide osobe, kao i prilagođavanje dva šaltera.

Iz Autobuske stanice tada su poručili da u 2026. nastavljaju sa ulaganjima u objekat, prvenstveno kroz radove zaštite i obnove nadstrešnice.

"Jutarnji list" poslao je upit Autobuskoj stanici Zagreb i Zagrebačkom holdingu. Zatražili su informaciju o tome šta se dogodilo, da li je neko povrijeđen, kada je oštećenje uočeno, ko je obavio privremenu sanaciju i kada će staklo da bude trajno popravljeno. Odgovori još nisu stigli.

