Istorijski podvig na krovu svijeta: Ruski planinar bez obje noge osvojio Mont Everest

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Ruski planinar i paraolimpijac Rustam Nabijev postao je prvi dupli amputirac na svijetu koji se uspješno popeo na Mont Everest, vrh visok 8.850 metara.

mont everest Izvor: Shutterstock

Ruski planinar sa invaliditetom Rustam Nabijev uspješno je završio uspon na Mont Everest, čime je ušao u istoriju kao prvi dupli amputirac koji je osvojio najviši planinski vrh na svijetu, na visini od 8.850 metara. Po dolasku na sami vrh, Nabijev je tamo postavio zastavu Rusije.

U izjavi za novinsku agenciju TASS, Nabijev je istakao ogroman ponos zbog činjenice da na svjetskoj planinarskoj sceni predstavlja svoju državu.

"Shvatio sam da sam postao ne samo prvi Rus već i prva osoba sa invaliditetom na svijetu koja predstavlja svoju zemlju na svjetskoj planinarskoj sceni. Bio sam ponosan što sam podigao zastavu naše zemlje. Ponekad se čini da su, s obzirom na sve događaje, svi protiv naše zemlje", izjavio je Nabijev.

On je dodao da je izuzetno srećan što u svijetu alpinizma nema predrasuda, te da čovjek može slobodno da bude ponosan na svoju rusku pripadnost i da predstavlja Rusiju kao zemlju jakih ljudi.

Tridesetčetvorogodišnji Rus, koji dolazi iz grada Ufa, ostao je bez obje noge 2015. godine u teškoj nesreći koja se dogodila u kasarni u kojoj je bio raspoređen.

Nakon gubitka nogu, postao je prepoznatljiv kao reprezentativac Rusije na paraolimpijadama, hokejaš, atletičar, krosfiter, alpinista, ali i kao uticajan motivacioni govornik.

Zanimljivo je da je istog dana kada je Nabijev ostvario istorijski rezultat zabilježen i masovni rekord na ovoj planini. Naime, na Mont Everest su se juče popela čak 274 planinara, što je zvanično najveći broj ljudi koji je u samo jednom danu uspio da osvoji najviši vrh na svijetu sa nepalske strane.

