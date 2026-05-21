Tragedija porodice iz BiH u Beču: Nakon trogodišnje djevojčice, preminuo i njen dvogodišnji brat

Nakon što je u bolnici preminula trogodišnja djevojčica, bitku za život izgubio je i njen dvogodišnji brat.

Nakon razornog požara koji je zahvatio stan u bečkom naselju Otakring, porodica Klokić, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, izgubila je dvoje djece.

Nakon što je u bolnici od posljedica teških povreda prvo preminula trogodišnja djevojčica, borbu za život u Opštoj bolnici u Beču (AKH) izgubio je i njen dvogodišnji brat.

Požar je izbio u ponedjeljak, 18. maja, oko 16.45 časova u stanu u ulici Efingergase. Bečka vatrogasna služba je nakon dojave nasilno ušla u prostorije zahvaćene vatrom, gdje je tim sa aparatima za disanje tokom pretrage pronašao dvoje male djece bez svijesti.

Nakon što je kod oba djeteta došlo do srčanog zastoja, vatrogasci i hitna pomoć su odmah na licu mjesta započeli reanimaciju, poslije čega su djeca u kritičnom stanju prevezena u bolnicu.

U četvrtak je potvrđeno da je trogodišnja djevojčica podlegla povredama, a austrijski mediji su ubrzo prenijeli da je preminuo i njen dvogodišnji brat. U stanu se u trenutku izbijanja vatre nalazila i njihova četrnaestogodišnja sestra koja je brinula o njima. Ona je prošla sa lakšim povredama i prevezena je u bolnicu, a za sada nije poznato da li je otpuštena na kućno liječenje.

Dok istraga o tačnom uzroku i dalje traje, prema prvim nalazima sumnja se na tehnički kvar. Bečka policija je navela da je do zapaljenja došlo zbog baterije ručnog usisivača.

Brojni rođaci, prijatelji i poznanici porodice Klokić izražavaju saučešće putem društvenih mreža, a na platformi "GoFundMe" već je pokrenuta humanitarna kampanja kako bi se roditeljima pružila finansijska podrška u ovim najtežim trenucima.