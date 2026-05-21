Incident u centru Banjaluke: Dva muškarca se tukla nasred ulice

Izvor Nezavisne novine
Nesvakidašnji incident u Ulici Vase Pelagića u Banjaluci. Dok su se muškarci tukli usred dana, građani su mirno prolazili pored njih.

Tuča u centru Banjaluke Izvor: Screenshot

Dvojica muškaraca potukla su se danas u centru Banjaluke, naočigled brojnih prolaznika koji su, uprkos incidentu, nastavili da hodaju kao da se ništa ne dešava.

Fizički sukob se dogodio u poslijepodnevnim časovima u Ulici Vase Pelagića, tačnije kod zgrade Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, koja važi za jednu od prometnijih ulica u gradu.

Prolaznici ignorisali sukob

Prema riječima očevidaca koji su se zatekli na licu mjesta, reakcija građana na ulični obračun bila je potpuno ravnodušna, prenose Nezavisne.

"Ljudi su samo zaobilazili mjesto tuče. Niko nije pokušao da ih razdvoji, već su prolazili kao da je to sasvim normalna scena", rekao je jedan od građana koji je svjedočio događaju.

Na video-snimcima sa lica mjesta jasno se vidi kako dvojica muškaraca razmjenjuju udarce, dok prolaznici mirno i bez veće reakcije hodaju neposredno pored njih.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je uzrok ovog sukoba, kao ni da li je na mjestu događaja intervenisala policija.

