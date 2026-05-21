Ministarstvo obrazložilo: Kako će se primjenjivati novi Zakon o pravima boraca usvojen u NSRS

Autor D.V. Izvor SRNA
0

Narodna skupština Republike Srpske sinoć je jednoglasno usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske po hitnom postupku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na osnovu Zakona o pravima boraca, koji je usvojen u parlamentu Republike Srpske, pravo na posebnu novčanu naknadu mogu ostvariti i borci logoraši za vrijeme provedeno u zarobljeništvu koje se može računati najkasnije do 19. juna 1996. godine, rečeno je Srni u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Visina posebne novčane naknade utvrđuje se množenjem broja mjeseci provedenih u zarobljeništvu i osnovice za obračun boračkog dodatka, pojašnjavaju u Ministarstvu.

Osnovni cilj izmjena i dopuna je poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom omogućava se uvođenje statusa borca za pripadnike Vojske Republike Srpske Krajine i sva prava koja iz ovog statusa proizilaze.

Osnovica za obračun svih primanja mjesečnih i godišnjih predviđena zakonom utvrđuje se u fiksnom procentu od prosječne neto plate u Republici Srpske iz prethodne godine.

Osnovica za obračun vojnih invalidnina utvrđuje u procentu od 72 odsto od prosječne neto plate u Republici Srpskoj i iznosiće 1.116 KM.

Osnovica za obračun boračkih dodataka i posebne novčane naknade kao novog prava za borce koja se uvodi ovim zakonom utvrđuje se u procentu od 0,327 odsto, što je pet KM.

Ovim Zakonom posebnu novčanu naknadu imaće borci sa navršenih 65 godina koji nemaju nikakvih primanja, izuzev onih koji imaju primanja dobijena iz socijalne zaštite i RVI od sedme do desete kategorije i po ovom osnovu borac dobijati dupli borački dodatak u iznosu od 10 KM.

Ovim Zakonom za borce se uvodi pravo na banjsku rehabilitaciju što do sad nije bio slučaj, na isti način kako je to planirano za RVI, porodice poginulih boraca i civilne žrtve rata, dok se za borce, RVI, članove porodica poginulih boraca uvodi pravo na legitimaciju i elektronsku identifikacionu karticu, a predviđena je prednost u korištenju usluga u javnim ustanovama.

Sredstava za realizaciju ovog zakona u odnosu na prošlu godinu veća za oko 120 miliona KM.

Budžet u ovoj godini će dostiće 600 miliona KM, a u idućoj godini budžet za boračko-invalidsku zaštitu iznosiće 700 miliona KM, navodi se u obrazloženju ovog zakonskog rješenja.

