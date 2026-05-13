Greške na Centralnom spomen-obilježju u Banjaluci: Porodice tvrde da ima više nepravilnosti u imenima poginulih boraca

Na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banjaluci napravljena je slovna greška u imenu oca poginulog oficira VRS Slobodana Mijića, a porodice tvrde da sličnih nepravilnosti ima još, potvrđeno je za „Nezavisne novine“.

Dejan Mijić, sin poginulog potpukovnika VRS, kaže da je greška uočena na samom spomeniku, gdje je umjesto „LJ“ u prezimenu upisano slovo „L“.

„Poginuo je u tenku zajedno sa kompletnom posadom prilikom operacije 'Lukavac 93'. Kada sam pitao zbog čega je došlo do greške, pravdali su se da ne postoje centralni spiskovi na nivou Republike Srpske“, rekao je Mijić za Nezavisne novine.

On navodi da je problem prijavio još tokom radova, te da je na sastanku sa izvođačem i nadležnima u Gradskoj upravi priznato da postoje greške i da će one biti ispravljene, ali da se to do danas nije desilo.

„Oni su pred svima priznali da grešaka ima više i da će sve biti otklonjene, ali ništa nije urađeno. Posebno me pogađa što ni nakon toliko vremena to nije ispravljeno“, naveo je Mijić.

Na navode o nepravilnostima reagovali su i iz Boračke organizacije Republike Srpske, odakle poručuju da su upoznati sa informacijama o mogućim greškama i nedostacima.

„Ne možemo tvrditi sa sigurnošću dok ne provjerimo sve, ali ćemo uputiti dopis nadležnima kako bismo ukazali na određene nedostatke i unaprijedili spomen-kompleks“, rekao je predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić.

Iz Gradske uprave Banjaluka potvrdili su da je zaprimljeno 19 prijava za nedostajuća imena, te da je kontrolom utvrđeno da je u šest slučajeva došlo do slovnih grešaka.

„Spisak je upućen na provjeru nadležnoj instituciji, nakon čega će biti dostavljen izvođaču radova. Svi nedostaci biće otklonjeni u doglednom roku“, naveli su iz Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu.

Centralno spomen-obilježje u Banjaluci otkriveno je i osveštano 8. januara i posvećeno je 25.830 poginulih boraca Vojske Republike Srpske.